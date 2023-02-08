Об этом 24 Каналу сказал политолог Андрей Вигиринский. Он подчеркнул, что для Украины единственный приемлемый вариант – это чтобы ни Россия, ни Беларусь, ни потенциально Иран не были допущены к Олимпийским играм.

К теме Зеленский призвал партнеров не допустить российских спортсменов на Олимпиаду

Интересный вариант для разрешения ситуации

Вигиринский предположил, что нужно усилить одну схему – прежде чем допускать Россия и Беларусь к участию в Олимпиаде – проверить каждого "нейтрального" спортсмена вопросом, чей Крым:

те, кто скажет, что Крым – украинский, не вернутся в Россию, а останутся жить во Франции и будут выступать под флагом этой страны,

а те, кто скажет, что Крым – российский, не будут принимать участия в Олимпиаде, ведь публично не прошли "тест".

"Но это наши желания, европейцы на такое не пойдут, а Украине обострять отношения с другими странами из-за этого не стоит", – считает он.

Политолог добавил, что предложение "нейтрального" флага тоже не работает. Ведь каждый человек является гражданином определенной страны, и если он участвует в Олимпиаде даже под "нейтральным" флагом, он останутся представителем этой страны.

Украина требует запретить России и Беларуси участие

По его словам, Украина пытается этого добиться и склоняет на свою сторону партнеров.

Наши союзники на это реагируют по-разному… Должен быть действительно бойкот от тех стран, которые поддерживают Украину и нашу позицию по поводу невозможности участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях,

– заявил Вигиринский.

Он отмечает, если Международный олимпийский комитет их таки допустит, то должен получить обратную реакцию – чтобы участия, например, не принимали представители США. "И таких стран должно быть несколько, только тогда МОК будет понимать, что практика поощрения агрессора через "нейтральные флаги" вредна", – сказал политолог.

По его мнению, нужно, чтобы любые страны знали, что если ты начинаешь войну – одно из последствий, что твои спортсмены не будут принимать участия в Олимпиаде.

Он подчеркнул, что требование Украины заключается в недопуске россиян и белорусов к соревнованиям.

Когда-то был похожый случай, тогда был бойкот, но это не изменило ситуации. Итак, сейчас выглядит, что мы требуем того, что в конечном итоге не приведет к адекватному результату,

– считает Вигиринский.

Политолог заверил, что если кто-нибудь из стран "Рамштайна" не захочет бойкотировать участие России и Беларуси, мы же не сможем прекратить принимать от них оружие.

"Да, нам нужно поднимать решение о недопуске российских спортсменов, но решение уже принято", – добавил он.

Вигиринский прокомментировал допуск России и Беларуси к Олимпиаде: видео

Какова позиция МОН по участию россиян и белорусов в Олимпиаде