Об этом 24 Каналу сказал политолог Андрей Вигиринский. Он подчеркнул, что для Украины единственный приемлемый вариант – это чтобы ни Россия, ни Беларусь, ни потенциально Иран не были допущены к Олимпийским играм.
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Интересный вариант для разрешения ситуации
Вигиринский предположил, что нужно усилить одну схему – прежде чем допускать Россия и Беларусь к участию в Олимпиаде – проверить каждого "нейтрального" спортсмена вопросом, чей Крым:
- те, кто скажет, что Крым – украинский, не вернутся в Россию, а останутся жить во Франции и будут выступать под флагом этой страны,
- а те, кто скажет, что Крым – российский, не будут принимать участия в Олимпиаде, ведь публично не прошли "тест".
"Но это наши желания, европейцы на такое не пойдут, а Украине обострять отношения с другими странами из-за этого не стоит", – считает он.
Политолог добавил, что предложение "нейтрального" флага тоже не работает. Ведь каждый человек является гражданином определенной страны, и если он участвует в Олимпиаде даже под "нейтральным" флагом, он останутся представителем этой страны.
Украина требует запретить России и Беларуси участие
По его словам, Украина пытается этого добиться и склоняет на свою сторону партнеров.
Наши союзники на это реагируют по-разному… Должен быть действительно бойкот от тех стран, которые поддерживают Украину и нашу позицию по поводу невозможности участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях,
– заявил Вигиринский.
Он отмечает, если Международный олимпийский комитет их таки допустит, то должен получить обратную реакцию – чтобы участия, например, не принимали представители США. "И таких стран должно быть несколько, только тогда МОК будет понимать, что практика поощрения агрессора через "нейтральные флаги" вредна", – сказал политолог.
По его мнению, нужно, чтобы любые страны знали, что если ты начинаешь войну – одно из последствий, что твои спортсмены не будут принимать участия в Олимпиаде.
Он подчеркнул, что требование Украины заключается в недопуске россиян и белорусов к соревнованиям.
Когда-то был похожый случай, тогда был бойкот, но это не изменило ситуации. Итак, сейчас выглядит, что мы требуем того, что в конечном итоге не приведет к адекватному результату,
– считает Вигиринский.
Политолог заверил, что если кто-нибудь из стран "Рамштайна" не захочет бойкотировать участие России и Беларуси, мы же не сможем прекратить принимать от них оружие.
"Да, нам нужно поднимать решение о недопуске российских спортсменов, но решение уже принято", – добавил он.
Вигиринский прокомментировал допуск России и Беларуси к Олимпиаде: видео
Какова позиция МОН по участию россиян и белорусов в Олимпиаде
- С началом полномасштабной войны МОК осудил вторжение России. Организация рекомендовала федерациям не допускать к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси, но они имеют право самостоятельно решать этот вопрос.
- МОК запретил флаги, гимны, цвета или другие символы стран-террористок на спортивных мероприятиях.
- Но по Олимпиаде-2024 – МОК собирается разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать как "нейтральные атлеты", которые никоим образом не представляют свое государство.
- К тому же все заявки атлетов из России и Беларуси будут проходить индивидуальную тщательную проверку.