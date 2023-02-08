Про це 24 Каналу сказав політолог Андрій Вігірінський. Він наголосив, що для України єдиний прийнятний варіант – це щоб ні Росія, ні Білорусь, ні потенційно Іран не були допущені до Олімпійський ігор.

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Цікавий варіант для вирішення ситуації

Вігірінський припустив, що треба посилити одну схему – перед тим, як допускати Росія та Білорусь до участі в Олімпіаді – перевірити кожного "нейтрального" спортсмена питанням, чий Крим:

ті, хто скаже, що Крим – український, не повернуться в Росію, а залишаться жити у Франції і будуть виступати під прапором цієї країни,

а ті, що скажуть, що Крим – російський, не будуть приймати участі в Олімпіад, адже публічно не пройшли "тест".

"Але це наші бажання, європейці на таке не підуть, а Україні загострювати стосунки з іншими країнами через це не варто", – вважає він.

Політолог додав, що пропозиція "нейтрального" прапора теж не працює. Адже кожна особа є громадянином певної країни, і якщо вона бере участь в Олімпіаді навіть під "нейтральним" прапором, вона залишаться представником цієї країни.

Україна вимагає заборонити Росії та Білорусі участь

За його словами, Україна намагається цього досягти і схиляє на свій бік партнерів.

Наші союзники на це реагують по-різному… Має бути справді бойкот від тих країн, які підтримують Україну та нашу позицію щодо неможливості участі російських та білоруських спортсменів у змаганнях,

– заявив Вігірінський.

Він зазначає, якщо Міжнародний олімпійський комітет їх таки допустить, то має отримати зворотну реакцію – щоб участі, наприклад, не приймали представники США. "І таких країн має бути декілька, лише тоді МОК буде розуміти, що практика заохочування агресора через "нейтральні прапори" є шкідливою", – сказав політолог.

На його думку, треба щоб будь-які країни знали, що якщо ти починаєш війну – один з наслідків, що твої спортсмени не будуть приймати участі в Олімпіаді.

Він наголосив, що вимога України полягає в недопуску росіян та білорусів до змагань.

Колись був схожий випадок, тоді був бойкот, але це не змінило ситуації. Тож, зараз виглядає, що ми вимагаємо того, що в кінцевому результаті не приведе до адекватного результату,

– вважає Вігірінський.

Політолог запевнив, що якщо хтось з країн "Рамштайну" не захоче бойкотувати участь Росії та Білорусі, ми ж не зможемо припинити приймати від них зброю.

"Так, нам потрібно піднімати рішення про недопуск російських спортсменів, але рішення вже прийняте", – додав він.

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