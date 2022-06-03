Украина постепенно возвращается к жизни

370 из них – уже разминированы, в других – работает ГСЧС. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время брифинга 3 июня, сообщает 24 канал.

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На деоккупированных территориях Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей уже начаты первые работы по восстановлению жилых домов и объектов социальной инфраструктуры,

– отметил Тимошенко.

В частности, по данным ОП, на сегодняшний день:

1 194 объекта уже полностью восстановлены.

автомобильное сообщение открыто более чем в 700 населенных пунктах;

продовольственные магазины работают более чем в 600 населенных пунктах;

украинские банки возобновили работу более чем в 300 населенных пунктах.

медицинские учреждения работают на 26% деоккупированных территорий;

Харьков держит оборону

По словам Тимошенко, Харьков продолжает держать оборону. Каждый день на улицы города, рискуя своей жизнью, выходят коммунальные службы, чтобы навести порядок от захватнических действий россиян.

Только за вчера коммунальщиками восстановили более 100 выбитых окон, демонтировали более 27 поврежденных детских площадок. Газоснабжение возобновили для почти 326 потребителей,

– добавил Тимошенко.

Восстановление дорог

2 июня возобновили движение для всех видов транспорта на автодороге Киев – Днепр. Протяженность построенной дороги от Днепра до канала Днепр-Донбасс почти 29 километров.

Теперь движение дорогой по маршруту Днепр – Киев становится значительно быстрее, а трафик грузового транспорта происходит за пределами населенных пунктов.

Каждый день в Чернигов возвращаются люди, поэтому восстановленная логистика железнодорожного сообщения чрезвычайно важна,

– подчеркнул Тимошенко.

Обратите внимание! Сейчас между Киевом и Черниговом курсируют три пассажирских поезда по направлениям – Киев, Винница и Ивано-Франковск. Также в Черниговской области возобновили пассажирское движение между Черниговом и Славутичем.

Житомирщина восстанавливает разрушенную инфраструктуру

В частности, на территории Малинской и Овручской территориальных общин идет очистка от взрывоопасных предметов. В поселке Народичи ведутся работы по строительству временной переправы.

В областном перинатальном центре Житомира коммунальные службы продолжают замену окон. В Ушомирской территориальной общине уже приступают к остеклению выбитых окон.

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