Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции по случаю второй годовщины его президентства. Он заверил, что строительство дорог – это государственная позиция и одно из предвыборных обещаний.

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Зеленский отметил, что качественные дороги – это комфорт не только для обычных граждан, но и помощь развитию различных отраслей. В частности, медицины и туризма.

Это ужас, какие дороги были, кое-где они еще есть. Когда я закончу эту программу? Когда закончатся плохие государственные дороги,

– заверил президент.

Я давлю, – Зеленский

Президент подчеркнул, что не будет победы общества, если не построят качественные дороги.

Я хочу, я давлю, я приглашаю людей, я задаю вопросы. Благодаря моим "почему" построено 158 мостов. Я не вижу, что делаю это плохо,

– отметил Зеленский.

Он заверил, что не вмешивается в финансовую часть, этим занимается правительство. "Меня интересуют темпы, качество, сложные регионы", – добавил он.

Зеленский привел пример – Закарпатье. Он считает, что очень сложно убедить жителей этого региона выбрать Украину, а не Венгрию.

"У венгров качественная инфраструктура, а мы ничего не делаем. Ни больниц, ни крупных предприятий, ни дорог. Все эти люди каждый день видят, как в Венгрии все это есть. Я хочу, чтобы они хотели быть украинцами и не брали венгерские паспорта", – подытожил президент.

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