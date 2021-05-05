В рамках "Большой стройки" специалистам приходится прибегать к различным технологиям, чтобы построить дорогу. В частности, в горном Закарпатье для этого разбирают скалу.

Как отметил первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий, это делают для того, чтобы расширить проезжую часть. Работа продолжается в пределах автодороги Н-09 Мукачево – ИваноФранковск – Львов.

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Скалу разбирают в селе Костылевка Раховского района.

Протяженность горы составляет 130 метров, а сложность работ заключается в том, что почти весь объем, который следует вывезти – это твердая скальная порода,

– пояснил Белецкий.

Такую технологию используют в работе не впервые. Однако, по словам заместителя, на предыдущей горе было больше почвы. В то же время на этой – только камни, что усложняет работу.

"Благодаря этим работам подрядчик сможет расширить дорожное полотно до 8 метров", – отметил Билецкий.

Справка. Н-09 – самая длинная дорога на территории Закарпатской области протяженностью 209 километров.

"Большая стройка": главное о проекте