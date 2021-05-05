На Закарпатье разбирают скалу, чтобы расширить дорогу до 8 метров: фото
В рамках "Большой стройки" специалистам приходится прибегать к различным технологиям, чтобы построить дорогу. В частности, в горном Закарпатье для этого разбирают скалу.
Источник:фейсбук Мирослава Билецкого
Как отметил первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий, это делают для того, чтобы расширить проезжую часть. Работа продолжается в пределах автодороги Н-09 Мукачево – ИваноФранковск – Львов.
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Скалу разбирают в селе Костылевка Раховского района.
Протяженность горы составляет 130 метров, а сложность работ заключается в том, что почти весь объем, который следует вывезти – это твердая скальная порода,
– пояснил Белецкий.
Такую технологию используют в работе не впервые. Однако, по словам заместителя, на предыдущей горе было больше почвы. В то же время на этой – только камни, что усложняет работу.
"Благодаря этим работам подрядчик сможет расширить дорожное полотно до 8 метров", – отметил Билецкий.
"Большая стройка": главное о проекте
- Это совместный проект президента Украины и правительства. Его анонсировали в 2019 году.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что есть цель – к 2024 году все дороги государственного значения должны быть отремонтированы.
- Проект финансируют за бюджетные деньги, а также деньги Государственного фонда регионального развития. Еще есть поступления из местных бюджетов и деньги из COVID-фонда.
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