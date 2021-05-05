У рамках "Великого будівництва" фахівцям доводиться вдаватись до різних технологій, аби збудувати дорогу. Зокрема, у гірському Закарпатті для цього розбирають скелю.

Як зазначив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, це роблять для того, щоб розширити проїжджу частину. Робота триває у межах автодороги Н-09 Мукачево – Івано-Франківськ – Львів.

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Скелю розбирають у селі Костилівка Рахівського району.

Протяжність гори складає 130 метрів, а складність робіт полягає у тому, що майже весь об'єм, який слід вивезти – це тверда скельна порода,

– пояснив Білецький.

Таку технологію використовують у роботі не вперше. Однак, за словами заступника, на попередній горі було більше ґрунту. Водночас на цій – лише каміння, що ускладнює роботу.

"Завдяки цим роботам підрядник зможе розширити дорожнє полотно до 8 метрів", – зауважив Білецький.

Довідка. Н-09 – найдовша дорога на території Закарпатської області протяжністю 209 кілометрів.

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