Денис Шмигаль розповів, що новий автошлях М-30 "Дорога Єдності" є одним із найбільших цьогорічних проєктів у межах програми "Велике будівництво". Нова дорога з'єднає Стрий (Львівська область) та Ізварине (Луганщина).

За словами очільника Кабінету Міністрів України, наразі триває робота над розширенням географії "якісних доріг та нових інфраструктурних проєктів". Зауважте "Велике будівництво" у Чорнобильській зоні: до роковин трагедії оновлюють дороги Уряд утворив новий автошлях М-30. "Дорога Єдності" Стрий – Ізварине є одним із найбільших цьогорічних проєктів в межах президентської програми "Велике будівництво",

– заявив Шмигаль. За словами Шмигаля, "М-30 з'єднає Схід і Захід України сучасною трасою, наразі там вже тривають масштабні роботи". Що відомо про автошлях Стрий – Ізварине Відкрити його планують до 30 Дня Незалежності.

Загальна протяжність автошляху – 1392,3 кілометра. Що відомо про "Велике будівництво" Володимир Зеленський ініціював проєкт "Велике будівництво" ще у 2019 році.

Робота розпочалася у 2020 році.

Гроші для "Великого будівництва" беруть із бюджету, Державного фонду регіонального розвитку, а також – місцевих бюджетів.