Денис Шмыгаль рассказал, что новая автодорога М-30 "Дорога Единства" является одним из крупнейших нынешних проектов в рамках программы "Большая стройка". Новая дорога соединит Стрый (Львовская область) и Изварино (Луганская область).

По словам главы Кабинета Министров Украины, сейчас идет работа над расширением географии "качественных дорог и новых инфраструктурных проектов".

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Правительство образовало новую автодорогу М-30. "Дорога единства" Стрый – Изварино является одним из крупнейших нынешних проектов в рамках президентской программы "Большая стройка",

– заявил Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, "М-30 соединит Восток и Запад Украины современной трассой, сейчас там уже идут масштабные работы".

Что известно об автодорогах Стрый – Изварино

Открыть его планируют к 30 Дню Независимости.

Общая протяженность автодороги – 1392,3 километра.

Что известно о "Большой стройке"