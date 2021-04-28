Кабмин утвердил "Дорогу Единства" между Востоком и Западом
Денис Шмыгаль рассказал, что новая автодорога М-30 "Дорога Единства" является одним из крупнейших нынешних проектов в рамках программы "Большая стройка". Новая дорога соединит Стрый (Львовская область) и Изварино (Луганская область).
Источник:Телеграм Дениса Шмыгаля
По словам главы Кабинета Министров Украины, сейчас идет работа над расширением географии "качественных дорог и новых инфраструктурных проектов".
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Правительство образовало новую автодорогу М-30. "Дорога единства" Стрый – Изварино является одним из крупнейших нынешних проектов в рамках президентской программы "Большая стройка",
– заявил Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, "М-30 соединит Восток и Запад Украины современной трассой, сейчас там уже идут масштабные работы".
Что известно об автодорогах Стрый – Изварино
- Открыть его планируют к 30 Дню Независимости.
- Общая протяженность автодороги – 1392,3 километра.
Что известно о "Большой стройке"
- Владимир Зеленский инициировал проект "Большая стройка" еще в 2019 году.
- Работа началась в 2020 году.
- Деньги для "Большой стройки" берут из бюджета, Государственного фонда регионального развития, а также – местных бюджетов.
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