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      Дорогі сумочки і коштовні персні: як українські податківці стають багатіями

      Право на правду 118 Читати новину українською

      Вражаюче відео нещодавно оприлюднило НАБУ. На ньому в деталях пояснюється, як високопоставлені податківці, маючи невеликі офіційні зарплати, стають супербагатіями. Очільниця Одеської обласної податкової Наталя Чеботарьова приходить в прокуратуру домовлятися про те, щоб прокурори не чіпали її з колегами. І дали можливість їм і далі заробляти, а точніше – "стригти" комерсантів.

      Наталя Чеботарьова на відео просить їх не просто так. 

      Интересно: Українці заплатили рекордну кількість податків у 2019

      За те, щоб прокуратура залишила податківців в спокої, Чеботарьова обіцяє заносити прокурорам 25 тисяч доларів на місяць.

      Відео: Чеботарьова обіцяє хабар

      25 тисяч доларів щомісячно – це, за словами очільниці податкової, чесна десятина для прокурорів. Бо скільки б податківці не назбирали хабарів, половину одразу доводиться віддавати керівництву у Києві.

      Відео: розповідь Чеботарьової про "чесну десятину прокурорів"

      І навіть це не все. Бо крім київського керівництва, якому віддають 50% чорної каси, є ще СБУ, ДБР, які теж хочуть непогано жити, і з якими теж треба ділитись зібраним.

      Відео: дивіться продовження розмови Чеботарьової

      Ну, а ще і ж самим податківцям за їхню тяжку працю теж треба щось залишити. І залишається чимало, за мірками простого українця. Бо ось, як зазвичай виглядає пані Чеботарьова у своїй робочій уніформі.

      чеботарьова
      Наталя Чеботарьова

      Як помітив одеський активіст Сергій Стерненко на цьому фото у керівниці одеської податкової при офіційній зарплатні у 25 тисяч гривень, сумочка Bally вартістю не менше 50 тисяч гривень, і перстень Bvlgari, вартістю у 50 тисяч доларів.

      Далі на скандальному відео очільниця податкової в обумовлений день приносить в кабінет прокурора обіцяні 25 тисяч доларів і обіцяє, що тепер вони бачитимуться регулярно.

      Відео, як Чеботарьова приносить гроші:

      Особливого цинізму ситуації додає те, що ще до війни, коли пані Чеботарьова працювала в податковій інспекції міста Донецька, вона дала інтерв’ю одній з місцевих газет, де суворо засудила роботодавців, які виплачують своїм працівникам зарплатню в конвертах. Мовляв, це завдає страшної шкоди і державному бюджету, і позбавляє працівників гідної пенсії та інших соціальних виплат. Ну, звісно, зарплатня в конвертах працівникам куди страшніше ніж хабарі в поліетиленових пакетах для прокурорів.

      Важно: Спіймана на хабарі керівниця одеської податкової заплатила майже мільйон застави

      Що було потім? За якийсь час після вручення цього хабаря, Чеботарьову разом із заступником затримають детективи НАБУ. А керівник Державної податкової служби Сергій Верланов почне в розпачі виправдовуватися, що історія з цими його одеськими підлеглими завдала тяжкого удару по репутації всього відомства.

      верланов
      Сергій Верланов

      Я не впевнений, що репутації податкової після історій з Клименком, Насіровим, Проданом та іншими діячами ще може щось загрожувати. Проблема в іншому.

      Пан Верланов чи то не може, чи то не хоче зрозуміти, що такі історії в кожній обласній податковій – це не виняток, а норма. І саме Верланов за це несе відповідальність. Бо ще влітку, коли було оголошено про реформу цього відомства, він заспокоїв податківців, що в нову структуру візьмуть не менше 70% старих працівників.

      Відтак, чому дивуватися, коли після зміни вивісок, всі старі корупційні схеми, створені за багато років до того, знову повернулися. Бо на посадах залишилися майже всі старі корупціонери, які на певний час було принишкли, спостерігаючи за перестановками у владі. А з часом знову підняли голову і знову почали працювати, як і раніше. Про що заступник пані Чеботарьової Володимир Мосійчук відверто розповідає прокурору. Мовляв, кілька місяців після виборів ділитися з прокурорами було нічим, бо сиділи тихо, а тепер перший переляк пройшов, система особливо не змінилася, і можна знову взятися за старе.

      Відео розмови заступника Наталі Чеботарьової Володимира Мосійчука:

      Втім позитив в цій історії в тому, що на відео з прихованої камери пані Чеботарьова відверто визнає, що єдине відомство, з яким немає сенсу домовлятися про хабар – це НАБУ, мовляв, все одно не візьмуть. 

      Відео: Чеботарьова про НАБУ

      Ну і треба відзначити принциповість начальника одного з управлінь Одеської обласної прокуратури Михайла Сербіна, який вчасно повідомив про цю історію Антикорупційне бюро і записав весь цей блокбастер на приховану камеру.

      сербін
      Михайло Сербін (ліворуч)

      Але, закінчиться ця історія, напевне, як завжди. Суд вже випустив Чеботарьову з-під арешту під заставу у мільйон гривень. Такі великі гроші для звичайного українця – це насправді просто кишенькові витрати для високопоставленого податківця типу Чеботарьової.

      Крім того, ми так і не почули прізвищ київських керівників, яким з Одеси віддавали щомісяця половину від зібраних хабарів. Хто ці люди і чи будуть вони затримані? А також хто з обласних начальників СБУ та ДБР отримував від податківців регулярні заноси, чим так пишається на відео Чеботарьова?

      Ну і найголовніше: після цієї одеської історії керівник Державної податкової служби Верланов оголосив масову переатестацію податківців по всій країні. Чим закінчилася переатестація, наприклад, в поліції – ми всі прекрасно пам'ятаємо.

      К теме: Верланов на Одещині дав старт масштабній антикорупційній перевірці податкової: деталі

      Ледь не щомісяця мені доводиться тут розповідати про звірства і корупцію поліцейських.Відтак, в тому, що черговий керівник обласної податкової, попри всі заявлені перевірки і переатестації, знову попадеться на хабарі, у мене чомусь сумнівів немає. Тому ми і намагаємося донести до влади єдину просту думку: скільки не міняй вивіски, без справжніх змін системи – діла не буде.

      Дивіться повне відео від НАБУ: Чеботарьову спіймали на хабарі

       

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      Автор: Дмитрий Гнап
      Теги: Новости Украины Налоги Государственная налоговая служба Деньги Коррупция НАБУ Видеоблоги Право на правду
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