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      Верланов в Одесской области дал старт масштабной антикоррупционной проверке налоговой: детали

      51 Читати новину українською
      Сергей Верланов

      Сегодня, 15 января, председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов посетил с рабочим визитом ГУ ГНС в Одесской области, чтобы лично разобраться в ситуации, сложившейся в местной налоговой и анонсировать начало работы комиссии, которая будет заниматься всесторонней проверкой фактов, приведенных в расследовании НАБУ. По его словам, проверку руководства проведут в течение месяца.

      Об этом информирует пресс-служба ГНС Украины.

      "Мы в течение месяца проведем проверку руководящего состава, как по всей Украине, так и по Центральному аппарату. Соответственно, еще раз обратимся с запросом в правоохранительные органы, планируем привлекать и наши антикоррупционные органы", – заявил глава ДПС Сергей Верланов.

      Председатель ГНС отдельно подчеркнул, что в налоговой будут строго и бескомпромиссно пресекать любые попытки реанимировать старые коррупционные схемы.

      "Задача Государственной налоговой службы – наполнение бюджета благодаря качественным и удобным для плательщиков сервисам, эффективный контроль над уплатой налогов. Кто не хочет, или не умеет этого делать, тому не место в налоговой службе", – отметил Сергей Верланов и призвал налоговиков заботиться о своей честной репутации.

      Также Сергей Верланов сообщил, что по поручению премьер-министра Алексея Гончарука ГНС проведет переаттестацию всех работников налоговой службы до 1 июля этого года по всей Украине.

      "Премьер-министром была поставлена задача провести аттестацию всех сотрудников ДПС, которых перевели из ГФС. В течение двух недель мы вынесем на рассмотрение правительства соответствующие предложения. Одним из вариантов является внесение изменений в закон и проведение переаттестации по примеру Офиса прокуратуры. Этот процесс планируется провести в сокращенные сроки. Премьер-министром Алексеем Гончаруком была поставлена задача сделать это до 1 июля 2020 года", – прокомментировал главный налоговик страны.

      Кроме этого, Сергей Верланов проинформировал, что на этой неделе в ГНС начнет свою работу анонимная антикоррупционная горячая линия. Поэтому все, кто будет располагать информацией о незаконных действиях сотрудников налоговой, будут иметь возможность сообщить об известных им фактах.

      Добавим, после рабочего совещания глава ГНС провел короткий брифинг с представителями СМИ, где он, в частности, подчеркнул, что отныне налоговая служба Одесской области работает в штатном режиме.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственная фискальная служба Государственная налоговая служба Сергей Верланов
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