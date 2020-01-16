Верланов в Одесской области дал старт масштабной антикоррупционной проверке налоговой: детали

Сегодня, 15 января, председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов посетил с рабочим визитом ГУ ГНС в Одесской области, чтобы лично разобраться в ситуации, сложившейся в местной налоговой и анонсировать начало работы комиссии, которая будет заниматься всесторонней проверкой фактов, приведенных в расследовании НАБУ. По его словам, проверку руководства проведут в течение месяца.

Об этом информирует пресс-служба ГНС Украины.

"Мы в течение месяца проведем проверку руководящего состава, как по всей Украине, так и по Центральному аппарату. Соответственно, еще раз обратимся с запросом в правоохранительные органы, планируем привлекать и наши антикоррупционные органы", – заявил глава ДПС Сергей Верланов.

Председатель ГНС отдельно подчеркнул, что в налоговой будут строго и бескомпромиссно пресекать любые попытки реанимировать старые коррупционные схемы.

"Задача Государственной налоговой службы – наполнение бюджета благодаря качественным и удобным для плательщиков сервисам, эффективный контроль над уплатой налогов. Кто не хочет, или не умеет этого делать, тому не место в налоговой службе", – отметил Сергей Верланов и призвал налоговиков заботиться о своей честной репутации.

Также Сергей Верланов сообщил, что по поручению премьер-министра Алексея Гончарука ГНС проведет переаттестацию всех работников налоговой службы до 1 июля этого года по всей Украине.

"Премьер-министром была поставлена задача провести аттестацию всех сотрудников ДПС, которых перевели из ГФС. В течение двух недель мы вынесем на рассмотрение правительства соответствующие предложения. Одним из вариантов является внесение изменений в закон и проведение переаттестации по примеру Офиса прокуратуры. Этот процесс планируется провести в сокращенные сроки. Премьер-министром Алексеем Гончаруком была поставлена задача сделать это до 1 июля 2020 года", – прокомментировал главный налоговик страны.

Кроме этого, Сергей Верланов проинформировал, что на этой неделе в ГНС начнет свою работу анонимная антикоррупционная горячая линия. Поэтому все, кто будет располагать информацией о незаконных действиях сотрудников налоговой, будут иметь возможность сообщить об известных им фактах.

Добавим, после рабочего совещания глава ГНС провел короткий брифинг с представителями СМИ, где он, в частности, подчеркнул, что отныне налоговая служба Одесской области работает в штатном режиме.