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      Верланов на Одещині дав старт масштабній антикорупційній перевірці податкової: деталі

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      Сергій Верланов

      Вчора, 15 січня, голова Державної податкової служби Сергій Верланов відвідав з робочим візитом ГУ ДПС в Одеській області, аби особисто розібратися в ситуації, що склалася в місцевій податковій і анонсувати початок роботи комісії, яка займатиметься всебічною перевіркою фактів, наведених у розслідуванні НАБУ. За його словами, перевірку керівного складу проведуть протягом місяця.

      Про це інформує пресслужба ДПС України.

      "Ми протягом місяця проведемо перевірку керівного складу, як по всій Україні, так і по Центральному апарату. Відповідно ще раз звернемося із запитом до правоохоронних органів, плануємо залучати і наші антикорупційні органи", – заявив очільник ДПС Сергій Верланов.

      Голова ДПС окремо наголосив, що у податковій будуть суворо та безкомпромісно зупиняти будь-які спроби реанімувати старі корупційні схеми.

      "Завдання Державної податкової служби – наповнення бюджету завдяки якісним і зручним для платників сервісам, ефективний контроль над сплатою податків. Хто не хоче, або не вміє цього робити, тому не місце в податковій службі", – зауважив Сергій Верланов та закликав податківців дбати про свою чесну репутацію.

      Також Сергій Верланов повідомив, що за дорученням прем’єр-міністра Олексія Гончарука ДПС проведе переатестацію усіх працівників податкової служби до 1 липня цього року по всій Україні.

      "Прем’єр-міністром було поставлено завдання провести атестацію усіх працівників ДПС, яких перевели з ДФС. Протягом двох тижнів ми винесемо на розгляд уряду відповідні пропозиції. Одним з варіантів є внесення змін до закону та проведення переатестації за прикладом Офісу прокуратури. Цей процес планується провести у скорочені терміни. Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком було поставлено завдання зробити це до 1 липня 2020 року", – прокоментував головний податківець країни.

      Крім цього, Сергій Верланов поінформував, що цього тижня у ДПС розпочне свою роботу анонімна антикорупційна гаряча лінія. Тож всі, хто матиме у своєму розпорядженні інформацію про незаконні дії співробітників податкової, матимуть можливість повідомити про відомі їм факти.

      Додамо, після робочої наради очільник ДПС провів короткий брифінг з представникам ЗМІ, де він, зокрема, наголосив, що відсьогодні податкова служба Одеської області працює в штатному режимі.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Державна фіскальна служба Державна податкова служба Сергій Верланов
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