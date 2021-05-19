12 мая Кабинет министров одобрил законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". Чиновники очень спешили и проголосовали за это решение на внеочередном выездном заседании в Чернигове – все для того, чтобы успеть внести документ в Верховную Раду до 1 июня (таковы требования Налогового кодекса).

В правительстве заявили, что возлагают большие надежды на запланированные изменения в НКУ.

"Основной целью изменений является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений. Достичь этого мы планируем путем противодействия схемам по уклонению от налогообложения, создание прозрачной конкурентной среды, повышения эффективности использования экономических ресурсов страны", – пояснил министр финансов Сергей Марченко.

А премьер-министр Денис Шмыгаль даже озвучил конкретные цифры: якобы принятие и реализация положений законопроекта будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере более 60 миллиардов гривен в год! Также, глава Правительства заверил, что изменения не коснутся физических лиц-предпринимателей или малого и среднего бизнеса.

"Мы устраняем пробелы в Налоговом кодексе, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги в Украине, – акцентировал внимание Шмыгаль. – В последние годы было создано много разных схем, которые этот законопроект ликвидирует". Таким образом, премьер-министр прозрачно намекнул, что изменения в НКУ – один из элементов так называемой "деолигархизации", о которой сейчас говорят везде и всюду.

Налоговые изменения ударят по легальному бизнесу

Стремление Кабмина бороться со схемами, наполнять бюджет и создавать равные конкурентные условия можно было бы искренне приветствовать и всячески поддерживать. Однако, многие экономисты, предприниматели и промышленники негативно относятся к очередной попытке властей увеличить налоговое бремя для бизнеса. По их мнению, это просто циничный метод залатать бюджетные дыры.

Так, Федерация работодателей Украины (ФРУ) обнародовала открытое обращение, в котором выступила категорически против принятого правительством законопроекта об изменениях в НКУ.

"Под лозунгами увеличения поступлений в бюджет, закрытие пробелов, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги и обещаниями, что изменения не коснутся малого и среднего бизнеса, Правительство предлагает принять изменения, не подкрепленные никакими реальными экономическими расчетами, которые не предусматривают системных и последовательных изменений, а является хаотичным набором различных инициатив, значительная доля которых, в случае их принятия будет иметь негативные последствия для бизнеса из различных секторов экономики, и для экономики в целом. Прежде всего он направлен на причинение вреда легальному бизнесу, который платит налоги по общей системе налогообложения – независимо от размера конкретных налогоплательщиков", – заявляет Федерация работодателей Украины.

В ФРУ обращают внимание на то, что "указанный проект закона вопреки законодательству не проходил общественного обсуждения, не согласовывалось со сторонами социального диалога, в частности с работодателями, а предложенные сроки его введения является попыткой в очередной раз нарушить принцип стабильности налогового законодательства и внести изменения в него, вопреки Налоговому кодексу Украины – не выдержав шестимесячного срока до начала нового бюджетного периода".

Вывод Федерации работодателей Украины: большая часть положений законопроекта является неприемлемой и такой, что в случае его принятия Верховной Радой, нанесет существенный ущерб экономике страны. Поэтому ФРУ призывает "вернуть законотворческую деятельность в правовое русло, привлекая к разработке изменений в Налоговый кодекс Украины социальных партнеров, а также организовав публичное обсуждение проекта закона".

На те же грабли…

Какие положения законопроекта об изменениях в НКУ вызывают наибольшее несогласие бизнеса и экспертов? Это, в первую очередь, повышение акциза на алкоголь, увеличение ставки экологического налога на двуокись углерода, индексация ставок рентной платы за пользование радиочастотами…

Повышение акцизного налога на ликеро-водочную продукцию – вообще классический случай, когда власть наступает на те же грабли. Так, в 2017 году ставку этого налога уже увеличивали на 20% и ожидали, что в бюджет поступят дополнительные 1,5 миллиарда гривен. Но государство не только этих денег не получило, но и наоборот "осталось в минусе", потому что поступления от акцизного налога на ликеро-водочную продукцию существенно уменьшились. На этот раз инициаторы налоговых изменений заметно скромнее – хотят увеличить акциз лишь на 5%. Но эксперты считают, что эффект будет таким же негативным, как и в 2017-м. Бюджет не будет иметь новых поступлений, зато получит хорошие стимулы теневое производство, которое обворовывает легальный ликеро-водочный сектор даже без повышения ставки налога.

Неуместным считают эксперты и введение специального коэффициента, который предлагается применять к акцизному налогу, уплачиваемому производителями / импортерами табачных изделий при установленных условиях. Указанный в законопроекте размер коэффициента не является экономически обоснованным и не коррелируется с имеющимся графиком ежегодного повышения ставок акцизного налога на табачные изделия в соответствии с Налоговым кодексом (ежегодный рост на 20%).

Есть вопросы к авторам законопроекта и относительно некоторых положений, которые должны, по их мнению, повысить полноту уплаты налогов. В частности, они предлагают "ограничивать на основании решения суда права выезда за границу руководителя предприятия-должника до полного погашения налогового долга". Такое радикальное ограничение может нанести вред (как имиджевый, так и финансовый) такому плательщику налогов и лишь уменьшить его шансы погасить имеющийся налоговый долг.

Украина станет неконкурентной

Но едва ли не наибольший резонанс вызвало положение по увеличению ренты на добычу железной руды. По мнению авторов законопроекта, такой шаг позволит "разрушить схемы уклонения от уплаты рентной платы по добыче полезных ископаемых путем предотвращения занижения плательщиком стоимости таких ископаемых, которая является базой налогообложения рентной платой". И благодаря этому бюджет получит дополнительные поступления – 3 миллиарда гривен в год.

Однако, эксперты категорически не воспринимают эту законотворческую инициативу.

Федерация работодателей Украины четко указала в своем открытом обращении:

"Отдельным вопросом в законопроекте являются изменения, касающиеся взимания рентной платы с железной руды. Фактически предложенные без публичного экономического обоснования и консультаций изменения, могут иметь негативное влияние на поступление налогов в бюджет, а главное – могут способствовать закрытию и ликвидации производств, а следовательно, и сокращению десятков тысяч рабочих мест".

Мнение ФРУ полностью разделяет и профильная структура-объединение предприятий "Укрметаллургпром". Президент ОП Александр Каленков заявляет, что увеличение ренты может окончательно уничтожить отрасль. Ведь чиновники предлагают ввести самые высокие ставки на добычу железной руды в мире. И это при том, что даже при нынешних ставках Украина едва выдерживает конкуренцию с Россией, Китаем, Бразилией и другими ведущими производителями. Поэтому, увеличение рентных ставок может навсегда закрыть для наших компаний мировой рынок сбыта.

"Если внести изменения, то при нынешних ценах на железную руду ставка в Украине на сегодня составила бы около 17%, – говорит Каленков. – А в Казахстане сейчас – 2,8%. Как можно сравнить наши вероятные 17 и 2,8 у конкурентов?! Как мы сможем конкурировать с казахами или русскими?! Понятно, что мы потеряем рынок. А кроме того, это повлияет на стоимость металлопродукции – она подорожает, и мы ее меньше продадим. В результате – бюджет потеряет миллиарды гривен".

Президент ОП "Укрметаллургпром" также акцентировал внимание на том, что властные методы принятия важных решений не выдерживают никакой критики. "Данные изменения происходят в аномально быстром режиме, – объясняет Каленков. – Втихую, без публичного обсуждения. Никто не собрал ни разу ни Минэкономики, ни Минфин, не было диалога ни с реальным сектором экономики, ни с финансовыми экспертами... Такая скорость и подковерность вызывает сомнения в адекватности и правильности решения".

Не надо искать быстрой выгоды

Введение рекордно высокой ренты на добычу руды больно ударит не только по украинской металлургии, но и по смежным отраслям – таким как транспорт, энергетика, строительство, отметил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький. А, кроме того, это может привести к потере десятков тысяч рабочих мест.

"Горно-металлургический комплекс – стратегическая отрасль для Украины, которая достойно конкурирует на мировом рынке и приносит стране солидную валютную выручку, – говорит Беленький. – А также эта отрасль – социально ответственная. Предприятия ГМК являются бюджетообразующими для многих регионов, и за последние 5 лет зарплаты на них выросли на 80% и более. Что будет дальше? Принятие необоснованных решений может поставить отрасль на колени". Поэтому мы призываем власти не искать быстрой выгоды, а посмотреть на эту проблему комплексно и не принимать решения, которые потом очень не удобно будет отменять".

Украина непривлекательна, потому что непредсказуема

Еще один большой минус подобных необоснованных и спонтанных налоговых изменений – они негативно влияют на имидж Украины и ухудшают инвестиционный климат. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук.

"Чиновники хотят, чтобы изменения вступили в действие с 1 июля – уже через месяц, а в соответствии с Налоговым кодексом это можно делать лишь за пол года до начала нового бюджетного года. То есть, изменения нельзя вводить в этом году, потому что для бизнеса они непредсказуемы и могут привести даже к банкротству", – отмечает Кушнирук.

По словам эксперта, если Верховная Рада проголосует за законопроект о налоговых изменениях, уже вскоре будут обращения от представителей компаний с иностранным капиталом в Конституционный суд Украины и международных инстанций.

"Это классический пример того, почему мы говорим: Украина непривлекательна для инвестиций. Она непривлекательна, потому что непредсказуема! И в ней непредсказуема деятельность госинституций и регуляций", – жалуется эксперт.

Дорогой ценой

Выводы по законопроекту о налоговых изменениях – негативные, перспективы – тревожные.

Украинская власть своими неуклюжими попытками залатать бюджетные дыры фактически затягивает удавку на шее легального бизнеса. Власть имущие действуют по принципу: после нас – хоть потоп. Сегодня они заберут деньги у предпринимателей, отправят их в "бюджет проедания", похвастаются, что "прижали олигархов", чтобы заработать электоральные баллы... а что будет завтра? Горно-металлургический комплекс получит катастрофический удар, непоправимо пострадают и другие отрасли, а экономика Украины в целом окажется на коленях. Дорогой может оказаться цена популистских решений…