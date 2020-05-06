Дорогу Саакашвили, или Символический ход против Путина

6 мая ожидается указ президента о назначении Михаила Саакашвили секретарем Национального совета реформ, председателем которого является президент Украины Владимир Зеленский.

При этом президент расширит полномочия Саакашвили – он получит право принимать участие в заседаниях Кабинета министров. Также будет уточнена периодичность сборов Нацсовета – не реже 1 раза в месяц.

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То есть Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах. Да, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный.