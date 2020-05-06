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      Дорогу Саакашвили, или Символический ход против Путина

      -
      Михаил Саакашвили
      Михаил Саакашвили / dumskaya.net

      6 мая ожидается указ президента о назначении Михаила Саакашвили секретарем Национального совета реформ, председателем которого является президент Украины Владимир Зеленский.

      При этом президент расширит полномочия Саакашвили – он получит право принимать участие в заседаниях Кабинета министров. Также будет уточнена периодичность сборов Нацсовета – не реже 1 раза в месяц.

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      То есть Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах. Да, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный.

      Интересно, что Зеленский принял решение о назначении несмотря на мощную информационную атаку пророссийских СМИ в Украине и на всю мощь российской пропаганды. Это важный сигнал – назначить на должность, пусть и символическую, личного врага Путина. С точки зрения дипломатии это знаковый ход. Одновременно Зеленский признал, что приговоры судов Грузии по Саакашвили Украина считает не действительными. Демарши грузинского руководства Зеленский оставил без ответа.

      По данным источников Цензор.Нет, близких к Михаилу Саакашвили, он не планирует в первое время каких-либо резких политических движений, конфликтов. Его задача – определить свою повестку дня. Глобально это будут темы, связанные с дерегуляцией. Зеленский не определил какой-то четкой стратегии для Саакашвили, поэтому руки у экс-президента Грузии развязаны.

      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Публикации Владимир Путин Михаил Саакашвили
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