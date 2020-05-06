Дорогу Саакашвілі, або Символічний хід проти Путіна
6 травня очікується указ президента про призначення Міхеїла Саакашвілі секретарем Національної ради реформ, головою якого є президент України Володимир Зеленський.
При этом президент расширит полномочия Саакашвили – он получит право принимать участие в заседаниях Кабинета министров. Также будет уточнена периодичность сборов Нацсовета – не реже 1 раза в месяц.
Обратите внимание: Наша непредсказуемая реальность, или Что будет через год?
То есть Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах. Да, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный.
Интересно, что Зеленский принял решение о назначении несмотря на мощную информационную атаку пророссийских СМИ в Украине и на всю мощь российской пропаганды. Это важный сигнал – назначить на должность, пусть и символическую, личного врага Путина. С точки зрения дипломатии это знаковый ход. Одновременно Зеленский признал, что приговоры судов Грузии по Саакашвили Украина считает не действительными. Демарши грузинского руководства Зеленский оставил без ответа.
По данным источников Цензор.Нет, близких к Михаилу Саакашвили, он не планирует в первое время каких-либо резких политических движений, конфликтов. Его задача – определить свою повестку дня. Глобально это будут темы, связанные с дерегуляцией. Зеленский не определил какой-то четкой стратегии для Саакашвили, поэтому руки у экс-президента Грузии развязаны.