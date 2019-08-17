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      Дороже, чем Египет: чем "поражает" курортный сезон в Крыму

      Крым.Реалии 779 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – Сергей Аксенов пообещал Путину, что этот туристический сезон в Крыму будет лучше, чем за все постсоветские времена. Однако камеры видеонаблюдения и комментарии местных жителей подтверждают, что желания "главы" оккупированного полуострова не сбылись.

      Также в выпуске:

      Что связывает Путина и скандальных байкеров "Ночные волки".

      Почему Крым не поддерживает московские протесты.

      Пассажирский самолет "Уральских авиалиний" 15 августа аварийно сел в кукурузном поле под Москвой.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

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      Теги: Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Крым.Реалии
      Источник: 24 канал
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