Дороже, чем Египет: чем "поражает" курортный сезон в Крыму
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – Сергей Аксенов пообещал Путину, что этот туристический сезон в Крыму будет лучше, чем за все постсоветские времена. Однако камеры видеонаблюдения и комментарии местных жителей подтверждают, что желания "главы" оккупированного полуострова не сбылись.
Также в выпуске:
Что связывает Путина и скандальных байкеров "Ночные волки".
Почему Крым не поддерживает московские протесты.
Пассажирский самолет "Уральских авиалиний" 15 августа аварийно сел в кукурузном поле под Москвой.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии