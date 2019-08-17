Дороже, чем Египет: чем "поражает" курортный сезон в Крыму

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – Сергей Аксенов пообещал Путину, что этот туристический сезон в Крыму будет лучше, чем за все постсоветские времена. Однако камеры видеонаблюдения и комментарии местных жителей подтверждают, что желания "главы" оккупированного полуострова не сбылись.

Также в выпуске: Что связывает Путина и скандальных байкеров "Ночные волки". Почему Крым не поддерживает московские протесты. Пассажирский самолет "Уральских авиалиний" 15 августа аварийно сел в кукурузном поле под Москвой. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

Источник: 24 канал