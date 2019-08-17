Дорожче, ніж Єгипет: чим "вражає" курортний сезон у Криму
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – Сергій Аксьонов пообіцяв Путіну, що цей туристичний сезон у Криму буде найкращим за всі пострадянські часи. Однак камери відеоспостереження та коментарі місцевих жителів підтверджують, що бажання "глави" окупованого півострова не здійснились.
Також у випуску:
Що пов'язує Путіна і скандальних байкерів "Нічні вовки".
Чому Крим не підтримує московські протести.
Пасажирський літак "Уральських авіаліній" 15 серпня аварійно сів у кукурудзяному полі під Москвою.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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