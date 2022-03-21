Расхваченная русской пропагандой "вторая армия мира" не имеет даже элементарного обеспечения. Впрочем, агрессор придумал оригинальный ход, как спасти ситуацию.

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Требование к 8-летним школьникам

В школе №61 8-летним детям дали список того, что нужно принести на нужды русской армии. Здесь вермишель быстрого приготовления "Доширак", носки, сосательные конфеты, шоколад, одноразовые станки, влажные салфетки и пакетированный чай. Все вещи дети должны принести в школу в среду.

Похоже, что у оккупантов закончились сухпайки 2015 года, поэтому они не придумали ничего лучшего, чем заставить маленьких детей обеспечить армию продовольствием. Впрочем, этим российским детям повезло, что они не призывного возраста и не будут использованы в роли "пушечного мяса".

Армию оккупантов обеспечат дети / Фото из соцсетей

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