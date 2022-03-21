Об этом заявил журналист Аркадий Бабченко в эфире 24 канала. Тысячи погибших российских солдат на украинской земле не являются проблемой для Кремля.

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По словам Бабченко, "шабаш", который Россия 18 марта организовала во время выступления Путина, является подтверждением того, что россиянам безразлично.

Я там уже почти ни с кем не общаюсь, но с родственниками какие-то отношения поддерживаю. Могу сказать, что они все еще пока за,

– отметил журналист.

В то же время у тех, кого набрали в российскую армию, антивоенных настроений тоже еще нет.

"Думаю, если Путин объявит мобилизацию, то он ее спокойно проведет. У него проблем с этим не будет", – добавил журналист.

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