Впрочем, шоу было непродолжительным. На середине речи главы России трансляция прервалась, породив немало версий того, что это было на самом деле.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Даже не массовка

К обсуждению события присоединилось немало украинских политиков и общественных деятелей. "Конспирологическими теориями" поделилась и бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Она отметила, что концерт по случаю оккупации Крыма посетила та же публика, что и год назад.

Или, может... это просто одно и то же видео, использованное и в 2021-м и в 2022-м? Кстати, колорадские ленты в форме буквы Z – только у телеведущих. Среди аудитории таких лент нет,

– написала Мендель.

В качестве доказательства она прикрепила фото из нескольких о российских СМИ.

На концерте Путина заметили тех же девушек, что и в прошлом году / Фото Iuliia Mendel

Скорее всего, это был обычный монтаж. Никакого грандиозного концерта не было, а аудиторию использовали из нарезок прошлого года.

Читайте оригинальную публикацию:

Концерты по случаю аннексии Крыма в Москве настолько популярны, что эти девушки ходят туда каждый год с одинаковыми мейками, маникюрами, в одной и той же одежде и садятся впереди одних и тех же людей…

Или, может... это просто одно и то же видео, использованное и в 2021-м и в 2022-м? Кстати, колорадские ленты в форме буквы Z – только у телеведущих. Среди аудитории таких лент нет.

Итак, часть видео с массовкой точно взяли с прошлого года. Да и сцену особо не готовили. Возникает немало вопросов:

1. Когда состоялась запись? Заметьте, Путин в целом не выходит в прямой эфир.

2. Почему в прошлом году празднование аннексии перенесли из Крыма? Путин готовился к нападению на Украину более года?

3. Если даже сегодня был действительно большой концерт в Лужниках, и инженер монтажа просто не имел кадров для перебивок и взял их с прошлого года, почему эти перебки не сняли в этом году?

4. Если Кремль не смог нагнать людей на Лужники в этом году (там 81000 мест), то почему?

5. Сколько стоит прошлогодняя куртка Путина?

6. Мендель сильно в конспирологии или еще норм?

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