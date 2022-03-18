Утім, шоу було нетривалим. На середині промови глави Росії, трансляція перервалася, породивши чимало версій того, що це було насправді.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Навіть не масовка

До обговорення події долучилося чимало українських політиків та громадських діячів. "Конспірологічними теоріями" поділилася й колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.

Вона зауважила, що концерт з нагоди окупації Криму відвідала та ж публіка, що і рік тому.

Чи, може… це просто одне й те саме відео, використане і в 2021-му і в 2022-му? До речі, колорадські стрічки у формі літери Z – лише у телеведучих. Серед аудиторії таких стрічок нема,

– написала Мендель.

Як доказ вона прикріпила фото із кількох проросійських ЗМІ.



На концерті Путіна помітили тих самих дівчат, що й минулого року / Фото Iuliia Mendel

Швидше за все, це був звичайний монтаж. Ніякого грандіозного концерту не було, а аудиторію використали з нарізок минулого року.

Читайте оригінальну публікацію:

Концерти з нагоди анексії Криму у Москві настільки популярні, що ці дівчата ходять туди щороку з однаковими мейками, манікюрами, в одному й тому ж одязі та сідають попереду одних і тих самих людей…

Чи, може… це просто одне й те саме відео, використане і в 2021-му і в 2022-му? До речі, колорадські стрічки у формі літери Z – лише у телеведучих. Серед аудиторії таких стрічок нема.

Отже, частину відео з масовкою точно взяли з минулого року. Та і сцену особливо не готували. Постає чимало питань:

1. Коли відбувся запис? Помітьте, Путін в цілому не виходить в прямий ефір.

2. Чому торік відзначання анексії перенесли з Криму? Путін готувався до нападу на Україну понад рік?

3. Якщо навіть сьогодні був справді великий концерт у Лужніках, і інженер монтажу просто не мав кадрів для перебивок і взяв їх з минулого року, чому цих перебивок не зняли цьогоріч?

4. Якщо Кремль не зміг нагнати людей на Лужніки цьогоріч (там 81000 місць), то чому?

5. Скільки коштує торішня куртка Путіна?

6. Мендель сильно в конспірології чи ще норм?

Військові потролили Кадирова та його посіпак: дивіться відео