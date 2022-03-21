Про це заявив журналіст Аркадій Бабченко в ефірі 24 каналу. Тисячі загиблих російських солдатів на українській землі не є проблемою для Кремля.

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За словами Бабченка, "шабаш", який Росія 18 березня організувала під час виступу Путіна, є підтвердженням того, що росіянам байдуже.

Я там уже майже ні з ким не спілкуюся, але з родичами якісь відносини підтримую. Можу сказати, що вони всі ще поки "за",

– зазначив журналіст.

Водночас у тих, кого набрали у російську армію, антивоєнних настроїв також ще нема.

"Думаю, якщо Путін оголосить мобілізацію, то він її спокійно проведе. У нього проблем з цим не буде", – додав журналіст.

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