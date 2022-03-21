Зокрема, про продовження примусової мобілізації окупантами жителів тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

До теми У Росії відбувається прихована мобілізація через значні втрати на війні, – Веніславський

За наявною інформацією, бюджетні організації Станично-Луганської селищної громади оповіщені про необхідність прибуття 1 квітня 2022 року працівників чоловічої статі віком від 18 до 60 років у місцевий відділ поліції для реєстрації,

– повідомляють у Генштабі.

Причин такої "реєстрації" не пояснюють, але це пов’язано з черговою хвилею мобілізації до 2-го армійського корпусу для відправки у райони ведення бойових дій.

До слова, Росія відкрито не проводить мобілізацію військових для участі у війні в Україні. Проте втрат серед росіян багато, тому там приховано мобілізують людей.

За даними розвідки, росіяни навмисно перекидають до України мобілізованих з ОРДЛО. Вони просто використовують їх як гарматне м'ясо, щоб лише виявити позиції ЗСУ.

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