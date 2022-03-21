В частности, о продолжении принудительной мобилизации оккупантами жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

На тему В России происходит скрытая мобилизация из-за значительных потерь на войне, – Вениславский

По имеющейся информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины уведомлены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 года работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации,

– сообщают в Генштабе.

Причин такой "регистрации" не объясняют, но это связано с очередной волной мобилизации во 2-й армейский корпус для отправки в районы ведения боевых действий.

К слову, Россия открыто не производит мобилизацию военных для участия в войне в Украине. Однако потерь среди россиян много, поэтому там скрыто мобилизуют людей.

По данным разведки, россияне намеренно перебрасывают в Украину мобилизованных из ОРДЛО. Они просто используют их в качестве пушечного мяса , чтобы только выявить позиции ВСУ.