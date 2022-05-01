На своей странице в телеграме прихвостень Путина назвала Джоли "самым раскрученным представителем всего мира" и заявила, что актрису "позвали" в Украину, чтобы отвлечь внимание от эвакуации гражданских из Мариуполя. Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии 24 канала ответил на зависть Кремля по поводу визита знаменитости во Львов.

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Реакция МИД Украины на зависть россиян по поводу приезда Джоли во Львов

МИД России, по словам Николенка, очень взволновал приезд в Украину госпожи посла доброй воли ООН Анджелины Джоли. Нравится или не нравится, а Москве все же придется смириться с новой реальностью: Украина может позвонить "самому раскрученному представителю всего мира", а вот Россия – нет.

В МИД Украины подчеркнули, что от российского режима сейчас открещиваются даже самые маргинальные звезды иностранного шоубизнеса. И как бы в Москве ни пытались дискредитировать цель поездки американской актрисы, мир увидел достаточно доказательств варварства путинской России из-за войны против Украины.

Реабилитация в глазах международного творческого сообщества стала невыполнимой миссией для России. Вот и остается теперь только работать над импортозамещением. Достали с того света даже Иосифа Кобзона. Уважаемые коллеги из российского МИД, в следующий раз не забывайте о творческом коллективе "отряды Путина",

– посмеялся Николенко.

Визит Джоли во Львов: что известно

Днем 30 апреля Анджелину Джоли заметили в одном из заведений Львова. Украинка обнародовала видео со знаменитостью в социальной сети фейсбука.

Впоследствии актриса приехала на Львовский железнодорожный вокзал. Там она пообедала вместе с внутренними переселенцами.

Во Львовской ОВА сообщили, что звезда посетила одно из медицинских учреждений города и пообщалась с детьми, пострадавшими в результате вражеского удара по вокзалу Краматорска. Кроме того, Джоли встретилась с волонтерами и посетила школу-интернат.

Во время пребывания во Львове голливудская знаменитость услышала сирену воздушной тревоги и вместе со всеми направилась в укрытие.

Впоследствии стало известно, что Джоли приехала в Украину по собственной инициативе. Ее статус дамы посла от ООН здесь ни при чем.

Украинская сеть взорвалась мемами о приезде Джоли во Львов. Просмотреть подборку самых забавных можно по ссылке.

Обратите внимание – украинка рассказала о своей встрече с Анджелиной Джоли во Львове: смотрите видео