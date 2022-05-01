На своїй сторінці у телеграмі посіпака Путіна назвала Джолі "найрозкрученішим представником всього світу" і заявила, що акторку "покликали" в Україну, щоб буцімто відволікти увагу від евакуації цивільних з Маріуполя. Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі 24 каналу відповів на заздрощі Кремля стосовно візиту знаменитості у Львів.

До теми Анджеліна Джолі приїхала до Львова та зустрілась з переселенцями: головне про візит

Реакція МЗС України на заздрощі росіян щодо приїзду Джолі до Львова

МЗС Росії, за словами Ніколенка, дуже схвилював приїзд до України пані посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі. Подобається чи не подобається, а Москві все ж доведеться змиритись з новою реальністю: Україна може зателефонувати "найрозкрученішому представнику всього світу", а от Росія – ні.

У МЗС України підкреслили, що від російського режиму нині відхрещуються навіть найбільш маргінальні зірки іноземного шоубізнесу. І як би у Москві не намагались дискредитувати мету поїздки американської акторки, світ побачив достатньо доказів варварства путінської Росії через її війну проти України.

Реабілітація в очах міжнародної творчої спільноти стала нездійсненною місією для Росії. Ось і залишається тепер лише працювати над імпортозаміщенням. Дістали з того світу навіть Йосипа Кобзона. Шановні колеги з російського МЗС, наступного разу не забувайте про творчий колектив "загони Путіна",

– покепкував Ніколенко.

Візит Джолі до Львова: що відомо

Вдень 30 квітня Анджеліну Джолі помітили в одному із закладів Львова. Українка оприлюднила відео зі знаменитістю у соціальній мережі фейсбук.

Згодом акторка приїхала на Львівський залізничний вокзал. Там вона пообідала разом з внутрішніми переселенцями.

У Львівській ОВА повідомили, що зірка завітала до одного з медичних закладів міста і поспілкувалась з дітками, які постраждали унаслідок ворожого удару по вокзалу Краматорська. Крім того, Джолі зустрілась із волонтерами та навідалась у школу-інтернат.

Під час перебування у Львові, голлівудська знаменитість почула сирену повітряної тривоги, й разом з усіма попрямувала в укриття.

Згодом стало відомо, що Джолі приїхала в Україну з власної ініціативи. Її статус пані посла від ООН тут ні до чого.

Українська мережа вибухнула мемами про приїзд Джолі у Львів. Переглянути добірку найкумедніших можна за посиланням.

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