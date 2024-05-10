Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По его словам, не стоит рассказывать всех деталей публично, чтобы не помогать врагу.

Смотрите также Россия модернизировала ракету Х-101: в Воздушных силах рассказали, будет ли труднее ее сбить

В то же время мы видели эффективность работы Противовоздушной обороны во время последней массированной комбинированной атаки, когда враг использовал почти все имеющиеся средства огневого поражения. Спикер напомнил, что это были и крылатые ракеты, и управляемые ракеты, и "Калибры", и даже аэробаллистические ракеты "Кинжал.

Конечно, что средств во время таких нападений никогда не бывает достаточно, ведь Украина пока не производит таких ракет, систем, и комплексов в частности,

– отметил Илья Евлаш.

Потребность в боеприпасах есть

Спикер добавил, что Украина полностью полагается на партнеров в вопросе обеспечения ракетами. Впрочем, как отметил Евлаш, союзники знают обо всех наших потребностях.

"Партнеры знают, сколько у нас чего есть, что нам еще необходимо. Воздушные силы готовы к отражению воздушного нападения противника с любых направлений в любое время", – подчеркнул Евлаш.

Что известно о последней массированной атаке