Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, не варто розповідати усіх деталей публічно, аби не допомагати ворогу.

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Водночас ми бачили ефективність роботи Протиповітярної оборони під час останньої масованої комбінованої атаки, коли ворог використовував майже усі наявні засоби вогневого ураження. Речник нагадав, що це були і криліті ракети, і керовані ракети, і "Калібри", і навіть аеробалістичні ракети "Кинджал.

Звісно, що засобів під час таких нападів ніколи не буває достатньо, адже Україна поки що не виготовляє таких ракет, систем, і комплексів зокрема,

– зазначив Ілля Євлаш.

Потреба у боєприпасах є

Речник додав, що Україна повністю покладається на партнерів у питанні забезпечення ракетами. Втім, як наголосив Євлаш, союзники нають про всі наші потреби.

"Партнери знають, скільки у нас чого є, що нам ще необхідно. Повітряні сили готові до відбиття повітряного нападу противника з будь-яких напрямків в будь-який час", – наголосив Євлаш.

Що відомо про останню масовану атаку