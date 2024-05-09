Речник говорить, що під час модернізації росіяни додали до ракети ще одну бойову частину. Це, відповідно, абсолютно ніяк не вплине на здатність українських зенітників збивати ворожі Х-101. Про це Ілля Євлаш повідомив в етері національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.
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Менше палива – більше вибухівки
За словами речника Повітряних сил, російська модернізація звелась до додавання ще однієї бойової частини за рахунок зменшення паливного відділу ракети. Тому збити нові ракети можна буде так, як і старі. Євлаш зазначив, що росіянам не потрібно збільшувати дальність ракет Х-101, тому що їх використовують на значно меншій відстані для ударів по Україні, ніж максимальна дальність їх польоту.
Зараз вони збільшують бойову частину елементами, які можуть уражати більше незахищені об'єкти. Це може бути і жива сила. Коли вони атакують міста, ми розуміємо на що це спрямовано – на велику кількість жертв, знищення мирних українців. Це заподіє більшу шкоду за рахунок маленьких металевих елементів,
– говорить Ілля Євлаш.
Що ще відомо про російські "модернізації"
- Вороги розуміють, що війна проти України – здебільшого війна безпілотників, тож займаються удосконаленням власного озброєння. Зокрема, і БпЛА "Ланцет". Раніше ці дрони баражували на відстань до 40 кілометрів, то зараз їхні можливості польоту збільшились до 60 – 70 кілометрів.
- Також окупанти модернізують свої звичайні авіабомби до рівня керованих. Вони споряджуються "крильцями" і набувають збільшеної дальності польоту. Така керована авіабомба здатна долати 60 – 70 кілометрів.
- Росія вже втретє змінила бойову частину "Шахеда". Нова бойова частина отримала кумулятивну виїмку, яка й відповідає за створення кумулятивного струменю. Але найнебезпечніше – додатковий термічний ефект при вибуху, який забезпечують встановлені у середині бойової частини запалювальні елементи – термітні "шашки".
- Дедалі частіше окупанти обшивають свої танки Т-72 деревом, будуючи навколо них цілі будиночки. За словами офіцера ЗСУ, такий винахід росіян у більшості випадків їм не допомагає, і ще й значно погіршує мобільність танка.