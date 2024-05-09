Речник говорить, що під час модернізації росіяни додали до ракети ще одну бойову частину. Це, відповідно, абсолютно ніяк не вплине на здатність українських зенітників збивати ворожі Х-101. Про це Ілля Євлаш повідомив в етері національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Менше палива – більше вибухівки

За словами речника Повітряних сил, російська модернізація звелась до додавання ще однієї бойової частини за рахунок зменшення паливного відділу ракети. Тому збити нові ракети можна буде так, як і старі. Євлаш зазначив, що росіянам не потрібно збільшувати дальність ракет Х-101, тому що їх використовують на значно меншій відстані для ударів по Україні, ніж максимальна дальність їх польоту.

Зараз вони збільшують бойову частину елементами, які можуть уражати більше незахищені об'єкти. Це може бути і жива сила. Коли вони атакують міста, ми розуміємо на що це спрямовано – на велику кількість жертв, знищення мирних українців. Це заподіє більшу шкоду за рахунок маленьких металевих елементів,

– говорить Ілля Євлаш.

Що ще відомо про російські "модернізації"