Нагадаємо, що окупанти цієї ночі знову спрямували на Україну "Шахеди" та ракети. Російське окупаційне військо спрямувало свою зброю не лише на енергетичну, а й на критичну інфраструктуру нашої держави.

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Росія вдарила по Україні ракетою "буквально з конвеєра"

На фотографіях, які отримало видання Defense Express з власних джерел, видно серійний номер на крилатій ракеті Х-101, збитій 8 травня. Він вказує, що вона була виготовлена вже в другому кварталі 2024 року, тобто цю Х-101 росіяни для удару по Україні взяли "буквально з конвеєра".

Але головна особливість цієї Х-101 в тому, що на ній стояла подвійна бойова частина – на додачу до стандартної БЧ (бойової частини) масою 450 кілограмів там також стояла і додаткова БЧ масою 350 кілограмів, загалом 800 кілограмів. Вперше використання рашистських КР з такою "новацією" для ударів по Україні було зафіксовано лише наприкінці березня 2024 року, що своєю чергою може означати, що російський ВПК на цей момент якраз розгортає виробництво ракет Х-101 із подвійною БЧ,

– зазначили у виданні.



Уламки збитої Х-101 під час удару 8 травня 2024 року / Фото Defense Express

Defense Express повідомляє, що за тими даними, що були у відкритому доступі до сьогоднішнього дня, росіяни змогли поставити на Х-101 подвійну БЧ масою 800 кілограмів шляхом зменшення розміру паливного бака та зниження показника дальності польоту орієнтовно від 5500 кілометрів до 2250 кілометрів.



Елементи бойової подвійної частини зі збитої Х-101 / Фото Defense Express

Таким чином ворог зміг збільшити руйнівну потужність ракети Х-101, використавши подвійну БЧ, зберігши при цьому запас дальності, достатній для виконання ударів по території нашої держави.

У виданні зазначили, що запас у 2250 кілометрів в теорії дозволяє пролетіти маршрут від Саратовської області Росії до Львівської області, при цьому навіть зберігається "залишок" на 500-700 кілометрів для активного маневрування на шляху прямування.

Водночас у виданні заявляють, що поки невідомо, чи вносили росіяни якісь зміни у роботу системи наведення та інші елементи бортової апаратури для Х-101 із подвійною БЧ. На цьому тлі в Defense Express заявили, що можуть лише зафіксувати, що при падінні збитої ракети обидві бойові частини не спрацювали при ударі об землю.

Відкритим також є і питання, як має відбуватись спрацьовування двох бойових частин на відповідно споряджених Х-101, які зараз застосовуються для ударів по Україні,

– зазначають у виданні.

Там також послалися на відкриті дані про те, що у 2010-х роках росіяни опрацьовували варіант, що бойова частина на Х-101 можна буде розділена на дві частини, перша скидатиметься на парашуті за 100 кілометрів від основної цілі, на яку буде власне націлена друга. Однак цей варіант в Росії тоді не стали доводити до "логічного кінця".



Збита Х-101 під час удару 8 травня 2024 року / Фото Defense Express

У виданні підкреслили, що вперше про роботи з нарощення бойової частини на Х-101 аж до 800 кілограмів окупанти заявляли у січні 2024 року.

Використання таких ракет для ударів по нашій енергетиці зараз може свідчити про те, що ворог при плануванні ударів вимушений враховувати те, що наша ППО показує стабільно високий рівень ефективності, тому необхідно шукати альтернативні засоби для збільшення масштабу руйнувань при влучаннях,

– резюмували у Defense Express.

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