07:26, 8 травня

У КМВА розповіли, що для атаки на Київ ворог використав крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, які випускав із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Зокрема, там зазначили, що ракети на столицю заходили з кількох напрямків.

Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені,

– мовиться у повідомлені.

Також у КМВА зазначили, що завдяки відмінній роботі ППО у місті обійшлося без жертв та постраждалих.