Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні уже 805 днів. Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак, успіхи ЗСУ та головні події на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Втрати окупнатів
Протягом минулої доби ЗСУ вдалося ліквідувати 970 російських солдатів та десятки одиниць техніки.
Загальні втрати ворога становлять 477 430 осіб.
Актуальні втрати ворога / Інфографіка Генштаб ЗСУ
Росія атакувала енергооб'єкти у 6 областях України
Міністерство енергетики України вранці 8 травня підтвердило інформацію про масовану атаку на енергетику.
Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях,
– повідомили у Міненерго.
У структурі додали, що наслідки наразі уточнюються. Проте енергетики вже працюють над їх ліквідацією.
На Полтавщині ворог влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури
Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін підтвердив, що вночі 8 травня в регіоні було гучно.
Попри вдалу роботу протиповітряної оборони, на жаль, є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі.
Відмінна робота ППО на Київщині
У КМВА розповіли, що для атаки на Київ ворог використав крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, які випускав із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Зокрема, там зазначили, що ракети на столицю заходили з кількох напрямків.
Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені,
– мовиться у повідомлені.
Також у КМВА зазначили, що завдяки відмінній роботі ППО у місті обійшлося без жертв та постраждалих.
Робота ППО на Львівщині
Під ранок 8 травня у Львівській області пролунали вибухи.
Моніторингові пабліки зауважили при цьому, що ціллю окупантів міг бути знову Стрий. Ймовірно, росіяни могли спрямувати на місто три ракети.
У Київській області відпрацювало ППО
Близько 4:30 у Київській ОВА повідомили про роботу ППО в області. Там закликали дотримуватися інформаційної тиші та подбати про власну безпеку.
Згодом така ж інформація з'явилася і о 05:05.
Вибухи пролунали у Запоріжжі
Перші вибухи у Запоріжжі прогриміли о 4:36 під час масованого обстрілу. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Згодом з'явилася інформація про повторні вибухи, перед цим повідомляли про загрозу застосування балістики по місту.
У Полтавській області чули вибухи
Кореспонденти Суспільного о 2:51 повідомили, що у Полтавській області було гучно. До цього там оголошували повітряну тривогу.
Згодом цю інформацію підтвердив і очільник ОВА – Філіп Пронін.
Повітряні сили попереджали про загрозу атаки російськими безпілотниками типу "Шахед".