Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні уже 805 днів. Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак, успіхи ЗСУ та головні події на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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07:31, 8 травня

Втрати окупнатів

Протягом минулої доби ЗСУ вдалося ліквідувати 970 російських солдатів та десятки одиниць техніки.

Загальні втрати ворога становлять 477 430 осіб.

Актуальні втрати ворога / Інфографіка Генштаб ЗСУ

07:30, 8 травня

Росія атакувала енергооб'єкти у 6 областях України

Міністерство енергетики України вранці 8 травня підтвердило інформацію про масовану атаку на енергетику.

Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях,
– повідомили у Міненерго.

У структурі додали, що наслідки наразі уточнюються. Проте енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

07:28, 8 травня

На Полтавщині ворог влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін підтвердив, що вночі 8 травня в регіоні було гучно.

Попри вдалу роботу протиповітряної оборони, на жаль, є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі.

07:26, 8 травня

Відмінна робота ППО на Київщині

У КМВА розповіли, що для атаки на Київ ворог використав крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, які випускав із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Зокрема, там зазначили, що ракети на столицю заходили з кількох напрямків.

Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені,
– мовиться у повідомлені.

Також у КМВА зазначили, що завдяки відмінній роботі ППО у місті обійшлося без жертв та постраждалих.

05:07, 8 травня

Робота ППО на Львівщині

Під ранок 8 травня у Львівській області пролунали вибухи.

Моніторингові пабліки зауважили при цьому, що ціллю окупантів міг бути знову Стрий. Ймовірно, росіяни могли спрямувати на місто три ракети.

04:52, 8 травня

У Київській області відпрацювало ППО

Близько 4:30 у Київській ОВА повідомили про роботу ППО в області. Там закликали дотримуватися інформаційної тиші та подбати про власну безпеку.

Згодом така ж інформація з'явилася і о 05:05.

04:47, 8 травня

Вибухи пролунали у Запоріжжі

Перші вибухи у Запоріжжі прогриміли о 4:36 під час масованого обстрілу. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Згодом з'явилася інформація про повторні вибухи, перед цим повідомляли про загрозу застосування балістики по місту.

02:56, 8 травня

У Полтавській області чули вибухи

Кореспонденти Суспільного о 2:51 повідомили, що у Полтавській області було гучно. До цього там оголошували повітряну тривогу.

Згодом цю інформацію підтвердив і очільник ОВА – Філіп Пронін.

Повітряні сили попереджали про загрозу атаки російськими безпілотниками типу "Шахед".