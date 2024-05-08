07:26, 8 мая

В КМВА рассказали, что для атаки на Киев враг использовал крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, которые выпускал с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В частности, там отметили, что ракеты на столицу заходили с нескольких направлений.

Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены,

– говорится в сообщении.

Также в КГВА отметили, что благодаря отличной работе ПВО в городе обошлось без жертв и пострадавших.