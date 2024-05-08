Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 805 дней. О ситуации на фронте, последствиях вражеских атак, успехах ВСУ и главных событиях на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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07:31, 8 мая

Потери оккупантов

За прошедшие сутки ВСУ удалось ликвидировать 970 российских солдат и десятки единиц техники.

Общие потери врага составляют 477 430 человек.

Актуальные потери врага / Инфографика Генштаб ВСУ

07:30, 8 мая

Россия атаковала энергообъекты в 6 областях Украины

Министерство энергетики Украины утром 8 мая подтвердило информацию о массированной атаке на энергетику.

Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях,
– сообщили в Минэнерго.

В структуре добавили, что последствия пока уточняются. Однако энергетики уже работают над их ликвидацией.

07:28, 8 мая

На Полтавщине враг попал в объект энергетической инфраструктуры

Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин подтвердил, что ночью 8 мая в регионе было громко.

Несмотря на удачную работу противовоздушной обороны, к сожалению, есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе.

07:26, 8 мая

Отличная работа ППО на Киевщине

В КМВА рассказали, что для атаки на Киев враг использовал крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, которые выпускал с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В частности, там отметили, что ракеты на столицу заходили с нескольких направлений.

Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены,
– говорится в сообщении.

Также в КГВА отметили, что благодаря отличной работе ПВО в городе обошлось без жертв и пострадавших.

05:07, 8 мая

Работа ППО на Львовщине

Под утро 8 мая во Львовской области прогремели взрывы.

Мониторинговые паблики заметили при этом, что целью оккупантов мог быть снова Стрый. Вероятно, россияне могли направить на город три ракеты.

04:52, 8 мая

В Киевской области отработало ПВО

Около 4:30 в Киевской ОГА сообщили о работе ПВО в области. Там призвали соблюдать информационную тишину и позаботиться о собственной безопасности.

Впоследствии такая же информация появилась и в 05:05.

04:47, 8 мая

Взрывы прогремели в Запорожье

Первые взрывы в Запорожье прогремели в 4:36 во время массированного обстрела. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Впоследствии появилась информация о повторных взрывах, перед этим сообщали об угрозе применения баллистики по городу.

02:56, 8 мая

В Полтавской области слышали взрывы

Корреспонденты Общественного в 2:51 сообщили, что в Полтавской области было громко. До этого там объявляли воздушную тревогу.

Впоследствии эту информацию подтвердил и глава ОВА – Филипп Пронин.

Воздушные силы предупреждали об угрозе атаки российскими беспилотниками типа "Шахед".