Така модернізована авіабомба здатна пролетіти 60 – 70 кілометрів. Про це в етері телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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Окупанти атакують авіабомбами

Речниця ОК "Південь" розповіла, що російські війська мають доволі багато авіабомб у своєму арсеналі.

Вони продовжують модернізацію, зокрема, авіабомб зі звичайних до рівня керованих. Вони споряджуються "крильцями" і набувають збільшеної летючості. Така керована авіабомба здатна долати 60 – 70 кілометрів,

– розповіла Гуменюк.

Вона також зазначила нову тенденцію ворога, що спостерігається останнім часом.

За словами Гуменюк, на Херсонщині ворогу проблематично застосовувати тактичну авіацію і там окупанти побоюються підлітати близько, тому більше застосовує її на Запорізькому напрямку та в Донецькій, Харківській та Сумській областях.

"Отже, цей напрямок (південний – 24 Канал) для них проблематичний і тут окупанти воліють використовувати тактичну авіацію з використанням ракет К-31, Х-35, Х-59", – зауважила речниця.

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