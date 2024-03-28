Така модернізована авіабомба здатна пролетіти 60 – 70 кілометрів. Про це в етері телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
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Окупанти атакують авіабомбами
Речниця ОК "Південь" розповіла, що російські війська мають доволі багато авіабомб у своєму арсеналі.
Вони продовжують модернізацію, зокрема, авіабомб зі звичайних до рівня керованих. Вони споряджуються "крильцями" і набувають збільшеної летючості. Така керована авіабомба здатна долати 60 – 70 кілометрів,
– розповіла Гуменюк.
Вона також зазначила нову тенденцію ворога, що спостерігається останнім часом.
За словами Гуменюк, на Херсонщині ворогу проблематично застосовувати тактичну авіацію і там окупанти побоюються підлітати близько, тому більше застосовує її на Запорізькому напрямку та в Донецькій, Харківській та Сумській областях.
"Отже, цей напрямок (південний – 24 Канал) для них проблематичний і тут окупанти воліють використовувати тактичну авіацію з використанням ракет К-31, Х-35, Х-59", – зауважила речниця.
Російські війська обстрілюють Харків: що відомо
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубом повідомив, що 27 березня по Харкову було нанесено 2 удари новим фактично боєприпасом. Обстріл житлових будинків, ймовірно, здійснено боєприпасом УМПБ Д-30.
- За словами Синєгубова, снаряд подолав 70 – 80 кілометрів перш ніж дістався до Харкова. Тому ймовірно, що йоги могли запустити прямо з Бєлгорода
- Загалом, внаслідок російської терористичної атаки постраждали 19 людей, 13 – госпіталізовані. Людей, які перебувають у важкому стані, немає. Один 59-річний чоловік, на жаль, загинув.