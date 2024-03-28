Такая модернизированная авиабомба способна пролететь 60 – 70 километров. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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Оккупанты атакуют авиабомбами

Пресс-секретарь ОК "Юг" рассказала, что российские войска имеют довольно много авиабомб в своем арсенале.

Они продолжают модернизацию, в частности, авиабомб из обычных до уровня управляемых. Они снаряжаются "крылышками" и приобретают увеличенную летучесть. Такая управляемая авиабомба способна преодолевать 60 – 70 километров,

– рассказала Гуменюк.

Она также отметила новую тенденцию врага, что наблюдается в последнее время.

По словам Гуменюк, в Херсонской области врагу проблематично применять тактическую авиацию и там оккупанты опасаются подлетать около, поэтому больше применяет ее на Запорожском направлении и в Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

"Итак, это направление (южное – 24 Канал) для них проблематично и здесь оккупанты предпочитают использовать тактическую авиацию с использованием ракет К-31, Х-35, Х-59", – отметила пресс-секретарь.

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