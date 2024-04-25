Дедалі частіше окупанти обшивають свої танки Т-72 деревом, будуючи навколо них цілі будиночки. Танк стає схожим на черепаху. Офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів про реальну бойову ефективність такого ерзац-танка в етері телемарафону "Єдині новини", передає 24 Канал.

Дивіться також Для знищення ворожих цілей у Криму: що відомо про ракети ATACMS, які США передали Україні

"Захист" погіршує характеристики танка, а від дронів не допомагає

За словами Олега Калашнікова, на напрямку, де стоїть його підрозділ, росіяни вже давно використовують танки з таким "диво-захистом".

Могли спостерігати техніку, обшиту деревиною, якимись колонами. Це досить часте явище, це їх захист від наших FPV-дронів, від наших кумулятивних снарядів,

– говорить військовий.

Втім, за словами офіцера, такий винахід росіян дуже часто їм не допомагає, і ще й погіршує характеристики машини. Додаткове навантаження значно погіршує мобільність танка. Кут огляду теж стає значно меншим. Нововведення росіян значно погіршують тактико-технічні характеристики танка, при цьому не допомагаючи захиститись від дронів-камікадзе. Наші пілоти, що керують FPV-дронами завжди знайдуть прогалину, через яку можна уразити танк.

Чому найчастіше перетворюють на "черепах" та що собою являють танки Т-72

Т-72 – наймасовіший танк другого покоління, прийнятий на озброєння на початку 1970-х. Виготовлявся як на території СРСР, на "Уралвагонзаводі" в Нижньому Тагілі, так і в Чехословаччині, Польщі, Югославії, Індії та Іраку по ліцензії. Тому за увесь час їх випустили близько 30 тисяч штук. Цих танків і досі залишається досить велика кількість на складах по всьому світу.

Що відомо про втрати росіян на фронтах