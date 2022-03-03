Населенные пункты, возле которых стоят российские военные, становятся местами убийств и мародерства. Туда нужно срочно организовать "зеленые коридоры".

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Нужны гуманитарные коридоры – продукты, медикаменты, проезд скорых, эвакуация детей. Ждем активную помощь от международных организаций, в частности ОБСЕ. Достаточно слов,

– подчеркнул советник руководителя Офиса Президента.

Заметим, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подвергла резкой критике ОБСЕ, ООН и "Красный Крест". Все потому, что они не организовывают "зеленые коридоры" в Украине. В то же время, когда это делает Украина – российские террористы открывают огонь.

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