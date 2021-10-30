В заведении готовят вареники с соленым сыром, мясом, картофелем, а еще – традиционный украинский борщ. Руководитель проекта социального ресторана Елена Павлова рассказала, что сейчас ресторан работает в режиме общественного пространства и на доставку.

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"Как полноценный ресторан мы откроемся весной 2022 года. Сейчас идет разработка дизайна и будем входить в ремонт. Но у нас уже есть люди с инвалидностью, которые готовы работать и развиваться, поэтому мы решили работать на доставку", – сказала Елена Павлова.

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Протестировать работу ресторана решили еще до открытия. Первыми, кто вызвался работать на доставке, стали Георгий Млодзяновский и его девушка Инна. Пара все делает вместе, ведь так и проще, и веселее, признались они.

Парень рассказал: найти работу человеку с инвалидностью не просто, ведь работодатели опасаются, что человек на коляске может качественно выполнять задания.

Очень многие люди не воспринимают человека с инвалидностью. Лично я отправил более 1,5 тысячи резюме,

– рассказал курьер Георгий Млодзяновский.

Еду доставляют на электроколясках

Пара доставляет еду на электроколяске. Большие расстояния преодолевают достаточно быстро. Общественным транспортом пользуются, но редко. В то же время заказанное блюдо попадает к клиентам вовремя и еще горяченьким.

Кое-кто из клиентов социального ресторана рассказал, что любит заказывать вареники у заведения, ведь готовят там вкусно. Молодая пара от работы получает удовольствие и в дальнейшем мечтает работать, но уже на кухне. Они пытаются продемонстрировать всем окружающим, что работать может каждый.

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