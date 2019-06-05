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      Доставка будущего: в Ford создали уникального робота-курьера

      Инновации 14 Читати новину українською

      Доставка товаров работами – это идея-фикс многих курьерских служб и различных онлайн-сервисов, которые привыкли идти в ногу со временем. Дроны-почтальоны, самоходные тележки-курьеры и даже робособаки – некоторые из этих проектов уже работают.

      Другие – активно тестируют, третьи пока остаются в виде концепта. Так или иначе, а ниша эта еще далеко не заполнена, и рынок, судя по всему, только развивается в этом направлении.

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      Интерес в роботизированной доставке товаров обнаружили даже автомобильные гиганты. Беспилотные фургоны,  которые самостоятельно развозят заказы адресатам, и их "помощники" – роботы-курьеры, которые доставят пакет прямо под двери заказчику – таким видят будущее службы доставки в компании Ford.

      Двуногий робот Digit – плод стараний команды робототехников Agility Robotics. Он способен поднимать пакеты весом до 20 килограммов, запросто поднимается и спускается по лестнице, без проблем преодолевает небольшие склоны.

      Как будут работать роботы-курьеры: смотрите фото

      А еще пройдется по садовой дорожке или, где нужно, газону, минуя препятствия на своем пути. Такой мобильностью колесные роботы-курьеры, например, не могут похвастаться. Поэтому именно этих двуногих "помощников" Ford решил интегрировать в свой парк самоходных автофургонов доставки.

      Digit довольно компактный и не займет много места в салоне авто. Кстати, позаряжаться он будет также в машине – во время поездки. Поэтому будет легким и не потребует громоздких аккумуляторов.

      Роботи-кур'єри
      Так выглядят роботы-курьеры компании Ford

      Для ориентации в пространстве робот сможет использовать системы навигации автомобиля. Только фургон подъедет к месту назначения, робот самостоятельно выберется из машины, сам возьмет пакет и поднесет его до самого порога. Удобно, красиво и инновационно. Запустить систему в работу планируют в ближайшие год или два.

      blog_ava
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      Теги: Авто Ford
      Источник: 24 канал
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