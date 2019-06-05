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      Доставка майбутнього: у Ford створили унікального робота-кур'єра

      Інновації 55 Читать новость на русском

      Доставка товарів роботами – це ідея-фікс багатьох кур'єрських служб та різноманітних онлайн-сервісів, які звикли йти в ногу з часом. Дрони-поштарі, самохідні візки-кур'єри й навіть робособаки – деякі з цих проектів уже працюють.

      Інші – активно тестують, ще інші поки що залишаються у вигляді концепту. Хай там як, а ніша ця ще далеко не заповнена, і ринок, судячи з усього, лише розвивається в цьому напрямку.

      Читайте також: На дорогах Каліфорнії з'явився робот-поліцейський: відео

      Зацікавлення у роботизованій доставці товарів виявили навіть автомобільні гіганти. Безпілотні фургони, які самостійно розвозять замовлення адресатам, та їхні "помічники" – роботи-кур'єри, які доставлять пакунок просто під двері замовнику, – таким бачать майбутнє служби доставки в компанії Ford.

      Двоногий робот Digit – плід старань команди робототехніків Agility Robotics. Він здатний підносити пакунки вагою до 20 кілограмів, запросто піднімається й спускається сходами, без проблем долає невеликі схили.

      Як працюватимуть роботи-кур'єри: дивіться фото

      А ще пройдеться садовою доріжкою чи, де треба, газоном, оминаючи перешкоди на своєму шляху. Такою мобільністю колісні роботи-кур'єри, наприклад, не можуть похвалитися. Тож саме цих двоногих "помічників" Ford вирішив інтегрувати у свій парк самохідних автофургонів доставки.

      Digit доволі компактний й не займе багато місця в салоні авто. До речі, підзаряджатиметься він також у машині – під час поїздки. А тому буде легким й не потребуватиме громіздких акумуляторів.

      Роботи-кур'єри
      Так виглядають роботи-кур'єри компанії Ford

      Для орієнтації у просторі робот зможе використовувати системи навігації автомобіля. Щойно фургон під'їде до місця призначення, робот самостійно вибереться з машини, сам візьме пакунок й піднесе його до самісінького порогу. Зручно, ефектно та інноваційно. Запустити систему в роботу планують у найближчі рік чи два.

      blog_ava
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      Теги: Авто Ford
      Джерело: 24 канал
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