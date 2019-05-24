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      На дорогах Каліфорнії з'явився робот-поліцейський: унікальне відео

      Інновації 45 Читать новость на русском

      У Каліфорнії автомобілістам, які порушили правила дорожнього руху, замість звичного патрульного штраф виписує робот.

      Під поліцейським шоломом у робота замість обличчя – монітор, трохи нижче розміщені камера і сканер посвідчення водія.

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      Завдяки цій системі реальні патрульні мають змогу встановити особу того, хто за кермом, а також спілкуватися з ним на відстані, не виходячи зі службового автомобіля.

      робот сша
      Робот-патрульний

      поліція сша робот
      Замість обличчя у робота – монітор

      За потреби, "робопатруль" навіть роздрукує квитанцію на сплату штрафу. Для того, аби порушник не надумав утікати, він підкладе шипи під колеса його авто.

      робот поліція
      Робот може роздрукувати квитанцію на сплату штрафу

      Наразі робот має не ефектний вигляд, адже це лише прототип. "Ріже" очі й незграбне кріплення, яке фіксується збоку патрульного автомобіля, яке допомагає висунутись роботу-поліцейському до водія-порушника. 

      робот поліцейський каліфорнія
      Робот прикріплений до патрульного автомобіля

      Співробітник науково-дослідного інституту SRI International та розробник робота Рубен Бруер пояснив, що створив його через часті напади неадекватних водіїв на патрульних. За його словами, згідно зі статистикою, у США щороку фіксують понад чотири тисячі таких випадків.

      Розробник вірить, що його робот допоможе уникнути прямого контакту між патрульним і водієм-порушником, а також вбереже людські життя.

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      Теги: Новини США Авто Поліція
      Джерело: 24 канал
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