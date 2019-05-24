На дорогах Калифорнии появился робот-полицейский: уникальное видео

В Калифорнии автомобилистам, нарушившим правила дорожного движения, вместо привычного патрульного штраф выписывает робот.

Под полицейским шлемом у робота вместо лица – монитор, чуть ниже размещены камера и сканер водительского удостоверения.

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Благодаря этой системе реальные патрульные могут установить личность того, кто за рулем, а также общаться с ним на расстоянии, не выходя из служебного автомобиля.



Робот-патрульный

Вместо лица у робота – монитор

При необходимости, "робопатруль" даже распечатает квитанцию на уплату штрафа. Для того, чтобы нарушитель не вздумал бежать, он подложит шипы под колеса его авто.

Робот может распечатать квитанцию на уплату штрафа

Сейчас робот имеет не эффектный вид, ведь это лишь прототип. "Режет" глаза и неуклюжее крепление, которое фиксируется со стороны патрульного автомобиля, которое помогает выдвинуться работу-полицейскому к водителю-нарушителю.

Робот прикреплен к патрульному автомобилю

Сотрудник научно-исследовательского института SRI International и разработчик работа Рубен Бруер пояснил, что создал его из-за частых нападений неадекватных водителей на патрульных. По его словам, согласно статистике, в США ежегодно фиксируют свыше четырех тысяч таких случаев.

Разработчик верит, что его робот поможет избежать прямого контакта между патрульным и водителем-нарушителем, а также убережет человеческие жизни.