Доставка из Ашан в любой уголок Украины: что стоит знать об услуге

Сегодня, в период карантина, у многих возникла потребность воспользоваться услугой доставки. Заказать продукты базовой группы (бакалея, детское питание, корм для животных, бытовая химия) можно, в частности, и с сайта сети гипермаркетов "Ашан".

Такая доставка будет быстрой и заказать ее можно из любого уголка Украины.

Услуга доставки от "Ашан": детали

"Ашан" – это мультиформатная сеть, поэтому кроме гипермаркетов, супермаркетов и магазинов у дома, имеет электронную коммерцию. Сайт Ашан предлагает огромное количество товаров, которые привезут Вам под дверь. Кроме того, во время заказа можно выбрать опцию доставки в ближайшие к Вам отделение или поштомат "Новой почты". А в тех городах, где есть магазины сети, можно осуществить самовывоз из ближайшего магазина.

Как воспользоваться услугой доставки от "Ашан"

Здесь все просто – заходите сайт auchan.ua и выбираете необходимые Вам товары (для удобства это можно делать еще и в мобильном приложении). Под товаром, который Вам понравился, нажимаете "Купить", и он добавляется в корзину, наверху страницы. Далее можно сразу перейти к оформлению заказа, или продолжить покупки. Когда уже выбрали необходимые товары, оформляете заказ в той же корзине. Оплату осуществляете на сайте "Ашан". Это можно сделать через Приват24, LiqPay или VISA Checkout, или же через специальную форму, куда необходимо ввести номер своей банковской карты.

Когда придет заказ: как узнать

Доставка осуществляется в любой уголок Украины, кроме оккупированных территорий. Если Вы заказываете доставку на дом, курьер Новой почты доставляет заказ до дверей квартиры. Посмотреть примерное время доставки можно в личном кабинете на сайте. Также Вам после оплаты аналогичное сообщение отправят на электронную почту. Но это касается только приблизительного времени доставки. Относительно точного времени, то в день доставки заказа Вам поступит SMS от "Новой почты". Кроме того, курьер предупредит Вас о своем приходе по телефону – примерно за 15-30 минут до доставки. С курьером можно договориться на другую дату и другое время.

Относительно доставки в отделение "Новой почты", здесь процедура похожая – приблизительное время доставки Вам придет в сообщении, также его можно увидеть на сайте. Когда заказ будет в отделении, Вам придет SMS от "Новой почты", в котором будет указан номер доставки, а также номер и адрес отделения Новой почты, куда будет осуществляться доставка.

Сколько это стоит

Стоимость доставки такая же, как и у "Новой почты". Зависит она от веса, габаритов и тому подобное. Отметим, что крупногабаритные товары (электро-бытовая техника), тяжелые и с большим объемом курьер доставляет только к подъезду, а далее клиент забирает сам. Такие ограничения устанавливает не "Ашан", а "Новая почта", и это указано на их сайте.

Удобство и преимущества заказа онлайн

На сайте "Ашан" – большой выбор товара, и его ассортимент здесь шире, даже чем в гипермаркете. Кроме того, сделать заказ онлайн очень удобно и безопасно, тем более, это экономит Ваше время. И, что приятно, на сайте auchan.ua– очень много акций и скидок. Поэтому, выбрать необходимые товары по доступным ценам сможет каждый.

Для того, чтобы удобнее можно было выбрать нужный Вам товар, вся продукция разделена на несколько групп, как, к примеру, "Бакалея", "Игрушки", "Все для животных", "Все для путешествий", "Косметика", "Канцтовары и книги" и тому подобное. Все группы товаров делятся на категории, поэтому любой товар найти будет легко.

Акции

"Ашан" всегда радует разнообразными акциями. Касаются они и доставки. В частности, если Вы закажете товар на сумму от 500 гривен, доставка для Вас будет бесплатной, даже если Вы заказываете ее домой. То есть, вы платите только за товары, цены на которые являются такими же, как и в магазинах "Ашан". И эти товары Вам бесплатно доставляет курьер под дверь. Так чем не повод воспользоваться услугой доставки от "Ашан". Срок действия такой акции – до конца мая.