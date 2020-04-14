Доставка з Ашан до будь-якого куточка України: що варто знати про послугу

Сьогодні, у період карантину, у багатьох виникла потреба скористатися послугою доставки. Замовити продукти базової групи (бакалія, дитяче харчування, корм для тварин, побутова хімія) можна, зокрема, і з сайту мережі гіпермаркетів "Ашан".

Така доставка буде швидкою та замовити її можна з будь-якого куточка України.

Послуга доставки від "Ашан": деталі

"Ашан" – це мультиформатна мережа, тож окрім гіпермаркетів, супермаркетів та магазинів біля дому, має електронну-комерцію. Сайт Ашан пропонує величезну кількістю товарів, які привезуть Вам під двері. Крім того, під час замовлення можна обрати опцію доставки у найближчі до Вас відділення або поштомат "Нової пошти". А у тих містах, де є магазини мережі, можна здійснити самовивіз із найближчого магазину.

Як скористатися послугою доставки від "Ашан"

Тут все просто – заходите на сайт auchan.ua та обираєте необхідні Вам товари (для зручності це можна робити ще й у мобільному додатку). Під товаром, який Вам сподобався, натискаєте "Купити", і він додається до Вашого кошика, що вгорі сторінки. Далі можна як одразу перейти до оформлення замовлення, так і продовжити покупки. Коли вже обрали необхідні товари, оформлюєте замовлення у тому ж кошику. Оплату здійснюєте на сайті "Ашан". Це можна зробити через Приват24, LiqPay чи VISA Checkout, або ж через спеціальну форму, куди слід ввести номер своєї банківської картки.

Коли прийде замовлення: як дізнатися

Доставка здійснюється до будь-якого куточка України, окрім окупованих територій. Якщо Ви замовляєте доставку додому, кур’єр "Нової пошти" приносить замовлення до дверей квартири. Подивитися приблизний час доставки можна в особистому кабінеті на сайті. Також Вам після оплати аналогічне повідомлення відправлять на електронну пошту. Але це стосується лише приблизного часу доставки. Щодо точного часу, то в день доставки замовлення Вам надійде SMS від "Нової пошти". Крім того, кур’єр попередить Вас про свій прихід по телефону – приблизно за 15-30 хвилин до доставки. З кур'єром можна домовитися на іншу дату та інший час.

Щодо доставки у відділення "Нової пошти", тут процедура є схожою – приблизний час доставки Вам прийде у повідомленні, також його можна побачити на сайті. Коли ж вже замовлення буде у відділенні, Вам прийде SMS від "Нової пошти", в якому буде зазначено номер доставки, а також номер та адресу відділення Нової пошти, куди здійснюватиметься доставка.

Скільки це коштує

Вартість доставки є такою ж, як і в "Нової пошти". Залежить вона від ваги, габаритів тощо. Зауважимо, що великогабаритні товари (електро-побутова техніка), важкі та з великим об’ємом кур’єр доставляє лише до під’їзду, а далі клієнт забирає сам. Такі обмеження встановлює не "Ашан", а "Нова пошта", і це вказано на їхньому сайті.

Зручність і переваги замовлення онлайн

На сайті "Ашан" – великий вибір товару, і його асортимент тут є ширшим, навіть ніж у гіпермаркеті. Крім того, зробити замовлення онлайн – дуже зручно та безпечно, тим більше, це економить Ваш час. І, що приємно, на сайті auchan.ua – дуже багато акцій і знижок. Тож, обрати необхідні товари за доступними цінами зможе кожен.

Для того, щоб зручніше можна було обрати потрібний Вам товар, всю продукцію поділено на кілька груп, як, до прикладу, "Бакалія", "Іграшки", "Все для тварин", "Все для подорожей", "Косметика", "Канцтовари та книги" тощо. Усі групи товарів діляться на категорії, тому будь-який товар знайти буде легко.

Акції

"Ашан" завжди тішить різноманітними акціями. Стосуються вони і доставки. Зокрема, якщо Ви замовите товар на суму від 500 гривень, доставка для Вас буде безкоштовною, навіть якщо Ви замовляєте її додому. Тобто, Ви платите лише за товари, ціни на які є такими ж самими, як і в магазинах "Ашан". І ці товари Вам безкоштовно доставляє кур’єр під двері. Тож чим не привід скористатися послугою доставки від "Ашан". Термін дії такої акції – до кінця травня.