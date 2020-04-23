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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Достойный ответ на провокации: украинские военные ранили российских наемников на Донбассе

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      Украинский военный / Операция объединенных сил

      Вооруженные формирования Российской Федерации вновь прибегают к провокациям и обстрелам украинских позиций в зоне проведения операции объединенных сил. Наши защитники адекватно использовали штатное вооружение и жестко пресекали любую преступную деятельность захватчиков.

      По данным командования Операции объединенных сил, 22 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии столкновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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      Военнослужащие Объединенных сил ответили прицельным огнем по вражеским позициям и заставили противника вернуться к соблюдению установленного режима "Тишина".

      Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было. Однако, по данным разведки, 22 апреля наши подразделения ранили двух российских наемников.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Украины
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