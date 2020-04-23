08:27
23 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Гідна відповідь на провокації: українські військові поранили російських найманців на Донбасі

      - Читать новость на русском
      Український військовий / Операція об'єднаних сил

      Збройні формування Російської Федерації знову вдаються до провокацій та обстрілів українських позицій в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Наші захисники адекватно використовували штатне озброєння та жорстко припиняли будь-яку злочинну діяльність загарбників.

      За даними командування Операції об'єднаних сил, 22 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

      Читайте також: Рік як Зеленський – головнокомандувач: що змінилося в оборонній сфері

      Військовослужбовці Об’єднаних сил відповіли прицільним вогнем по ворожих позиціях та змусили противника повернутися до дотримання встановленого режиму "Тиша".

      Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Натомість, за даними розвідки, 22 квітня наші підрозділи поранили двох російських найманців.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини України
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 08:00 Головні новини 22 квітня: карантин продовжили і Саакашвілі можуть призначити в уряд
      Головні новини 7008
      сьогодні , 08:10 Спалах коронавірусу в білоруському клубі, Йовічевіч очолив "Динамо": новини спорту 22 квітня
      Інші види спорту 105
      сьогодні , 03:09 Ціна на нафту може впасти до мінус 100 доларів за барель, – Bloomberg
      Новини світу 4967
      сьогодні , 07:04 Британські вчені сьогодні розпочнуть випробовувати вакцину від коронавірусу на людях
      Медицина 1790
      сьогодні , 07:01 Коронавірус у Туреччині: вражаюча статистика та виклик для Ердогана
      Статті 2630
      сьогодні , 06:50 Допомога по безробіттю 2020: скільки і кому платять
      Статті 3900
      сьогодні , 06:25 Карантин у Європі: як виглядають спорожнілі міста – фотопідбірка
      Новини світу 1064
      сьогодні , 06:40 Щодня чи раз в рік: як часто треба прибирати вдома – інфографіка
      Новини нерухомості 8565
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      21 квітня , 00:30 Коронавірус у Швеції: карантин запровадили, але працюють ресторани, садочки, школи та спортзали
      Андрій Шляхтін
      20 квітня , 23:02 Про пік епідемії та продовження карантину: інтерв'ю з Віктором Ляшком
      Дмитро Гнап