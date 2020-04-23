Гідна відповідь на провокації: українські військові поранили російських найманців на Донбасі

Збройні формування Російської Федерації знову вдаються до провокацій та обстрілів українських позицій в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Наші захисники адекватно використовували штатне озброєння та жорстко припиняли будь-яку злочинну діяльність загарбників.

За даними командування Операції об'єднаних сил, 22 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

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Військовослужбовці Об’єднаних сил відповіли прицільним вогнем по ворожих позиціях та змусили противника повернутися до дотримання встановленого режиму "Тиша".

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Натомість, за даними розвідки, 22 квітня наші підрозділи поранили двох російських найманців.