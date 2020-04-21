Рік, як Зеленський – Головнокомандувач: що змінилося в оборонній сфері

Минув рік як Володимир Зеленський став президентом України. Однією з перших і головних його обіцянок – було припинення війни і повернення полонених.

Можна багато сперечатися про ціну, яку Україна віддала за повернення своїх полонених, але за останні пів року з тюрем та підвалів окупантів змогли витягти більш ніж сотню українців. Утім, було чимало і дискусійних моментів, що стосується політики Банкової у питаннях війни на Донбасі та повернення окупованих територій.

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Згадати хоча б останній документ з Мінська про створення Консультативної ради, який пропонує бойовиків як учасників перемовин, а Росію переводить у статус спостерігача. Або ту ж саму "платформу примирення", яку пропонував радник секретаря РНБО Сивохо. Детальніше про те, що змінилося за рік у питанні війни на Донбасі – в ефірі 24 каналу розповіли головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов і засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Як зазначає Бутусов, фрагментарна політика в Україні щодо цього питання була завжди, але сьогодні – вже на шостому році війни – очевидна її абсолютна тупіковість, неефективність та велика небезпека для держави.

"В 2014 році, коли війна починалася, було зрозуміло, що держави не існує і вона не готова воювати з агресором, чинити опір. Це був свідомий розвал системи безпеки і оборони. Наслідки цього розвалу добре та погано – якось все ж таки змінювали та вирішували", – згадав Бутусов.

Він підкреслив, що на шостий рік війни і вже не можна в ручному режимі на ентузіазмі, на волонтерстві вирішувати системні проблеми розвитку держави і проблему війни.

Держава слабка і наші дипломатичні позиції вкрай неефективні через слабкість держави та неефективність системи безпеки і оборони. Тому звичайно, що зараз, якщо ми хочемо результатів – то війна та оборона мають вестися професійно. Замість того ми бачимо насправді відкат. Зараз ситуація в армії набагато гірша, на жаль, ніж була в 2019 році,

– наголосив Бутусов.

Та додав: трішки покращилося управління на верхніх рівнях, але знизу – ті самі проблеми дезорганізації, які і були, і вони ж сприяли масовому відтоку досвідчених людей з армії.

Віталій Дейнега ж зазначає, що зараз вже є передумови для завершення війни, однак України ними не користується.

Передумови для закінчення війни я бачу на боці Росії. В неї серйозні економічні проблеми і не тільки, якими ми могли би скористатися. Тобто це дає нам дуже хороше вікно спроможностей: і мілітарних, і дипломатичних. До цього просто треба наважитися і бути сміливішими. Треба відчути все-таки, що ми є суб'єкт – ми можемо чогось вимагати, а не тільки йти на чужі умови,

– підкреслив засновник фонду "Повернись живим".

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Карта проведення Операції Об'єднаних сил / Інфографіка 24 каналу