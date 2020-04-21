Год, как Зеленский – Главнокомандующий: что изменилось в оборонной сфере

Прошел год как Владимир Зеленский стал президентом Украины. Одно из первых и главных его обещаний было прекращение войны и возвращение пленных.

Можно много спорить о цене, которую Украина отдала за возвращение своих пленных, но за последние полгода из тюрем и подвалов оккупантов смогли вытащить более сотни украинцев. Впрочем, было немало и дискуссионных моментов, касающихся политики Банковой в вопросах войны на Донбассе и возвращения оккупированных территорий.

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Вспомнить хотя бы последний документ из Минска о создании Консультативного совета, который предлагает боевиков как участников переговоров, а Россию переводит в статус наблюдателя. Или ту же "платформу примирения", которую предлагал советник секретаря СНБО Сивохо. Подробнее о том, что изменилось за год в вопросе войны на Донбассе – в эфире 24 канала рассказали главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов и основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Как отмечает Бутусов, фрагментарная политика в Украине по этому вопросу была всегда, но сегодня – уже на шестом году войны – очевидна ее абсолютная тупиковисть, неэффективность и опасность для государства.

"В 2014 году, когда война начиналась, было понятно, что государства не существует и оно не готово воевать с агрессором, сопротивляться. Это был сознательный развал системы безопасности и обороны. Последствия этого развала хорошо и плохо – как-то все же меняли и решали", – вспомнил Бутусов.

Он подчеркнул, что на шестой год войны уже нельзя в ручном режиме на энтузиазме, на волонтерстве решать системные проблемы развития государства и общества и проблему войны.

Государство слабое и наши дипломатические позиции крайне неэффективны из-за слабости государства и неэффективности системы безопасности и обороны. Поэтому конечно, что сейчас, если мы хотим результатов – то война и оборона должны вестись профессионально. Вместо этого мы видим на самом деле откат. Сейчас ситуация в армии гораздо хуже, к сожалению, чем была в 2019 году,

– отметил Бутусов.

И добавил: немного улучшилось управление на верхних уровнях, но снизу – те же проблемы дезорганизации, которые и были, и они же способствовали массовому оттоку опытных людей из армии.

Виталий Дейнега же отмечает, что сейчас уже есть предпосылки для завершения войны, однако Украина ими не пользуется.

Предпосылки для войны я вижу на стороне России. У нее серьезные экономические проблемы и не только те, которыми мы могли бы воспользоваться. То есть это дает нам очень хорошее окно возможностей: и милитаристских и дипломатических. На это просто надо решиться и быть смелее. Надо почувствовать все-таки, что мы субъект – мы можем чего-то требовать, а не только идти на чужие условия,

– подчеркнул основатель фонда "Вернись живым".

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