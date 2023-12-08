Министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона подчеркнул, что МВД проверит информацию о возможном доступе России к украинским камерам наблюдения, пишет 24 Канал.

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Попали ли данные Украины на российские серверы

Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что данные с видеокамер наблюдения на украинских дорогах не могли передаваться в другие страны, а система комплексной защиты достаточно надежна.

Клименко отметил, что, несмотря на то, что информация с камер наблюдения на дорогах Украины не могла передаваться в другие страны, данные расследования "Схем", что в Украине годами работали тысячи камер с программным обеспечением от российского производителя, будут тщательно проверены.

В Министерстве внутренних дел Украины наши технические работники четко говорят, что наша информация не могла попасть на какой-либо сервер другой страны,

– объяснил Клименко

Он отметил, что если говорить о находящихся у нас на дорогах камерах, то они только фотографируют автомобиль и больше никакой информации они не могут передавать.

Клименко подчеркнул, что система комплексной защиты информации достаточно надежна. Другое дело, что информация, которая была освещена в журналистском расследовании, конечно, требует тщательного исследования и изучения. В том числе, этим будет заниматься и МВД,

– подытожил Клименко.

Действительно ли в Украине работали камеры наблюдения с серверами в Москве