Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону наголосив, що МВС перевірить інформацію про можливий доступ Росії до українських камер спостереження, пише 24 Канал.

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Чи потрапили дані України на російські сервери

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що дані з відеокамер спостереження на українських дорогах не могли передаватися до інших країн, а система комплексного захисту є досить надійною.

Клименко зауважив, що попри те, що інформація з камер спостереження на дорогах України не могла передаватися до інших країн, дані розслідування "Схем", що в Україні роками працювали тисячі камер із програмним забезпеченням від російського виробника, буде ретельно перевірено.

У Міністерстві внутрішніх справ України, наші технічні працівники чітко говорять, що наша інформація не могла попасти на будь-який сервер іншої країни,

– пояснив Клименко

Він зазначив, що якщо говорити про камери, які знаходяться у нас на дорогах, то вони тільки фотографують автомобіль і більше ніякої інформації вони не можуть передавати.

Клименко наголосив, що система комплексного захисту інформації є досить надійною. Інша справа, що та інформація, яка була висвітлена в журналістському розслідуванні, звичайно, потребує ретельного дослідження та вивчення. В тому числі цим буде займатися і МВС,

– підсумував Клименко.

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