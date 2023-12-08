Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону наголосив, що МВС перевірить інформацію про можливий доступ Росії до українських камер спостереження, пише 24 Канал.
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Чи потрапили дані України на російські сервери
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що дані з відеокамер спостереження на українських дорогах не могли передаватися до інших країн, а система комплексного захисту є досить надійною.
Клименко зауважив, що попри те, що інформація з камер спостереження на дорогах України не могла передаватися до інших країн, дані розслідування "Схем", що в Україні роками працювали тисячі камер із програмним забезпеченням від російського виробника, буде ретельно перевірено.
У Міністерстві внутрішніх справ України, наші технічні працівники чітко говорять, що наша інформація не могла попасти на будь-який сервер іншої країни,
– пояснив Клименко
Він зазначив, що якщо говорити про камери, які знаходяться у нас на дорогах, то вони тільки фотографують автомобіль і більше ніякої інформації вони не можуть передавати.
Клименко наголосив, що система комплексного захисту інформації є досить надійною. Інша справа, що та інформація, яка була висвітлена в журналістському розслідуванні, звичайно, потребує ретельного дослідження та вивчення. В тому числі цим буде займатися і МВС,
– підсумував Клименко.
Чи справді в Україні працювали камери спостереження з серверами у Москві
- "Схеми" оприлюднили розслідування, яке свідчить, що спецслужби Росії, ймовірно, роками отримували відео з камер спостереження по всій Україні, які працюють на російському програмному забезпеченні TRASSIR і відправляють дані на сервер у Москві.
- В розслідуванні зазначалося, що камери з програмним забезпеченням TRASSIR упродовж останніх двох десятиліть масово закуповували та встановлювали як державні підприємства, – зокрема, ЧАЕС, Адміністрація морських портів, так і приватний бізнес, – наприклад, "Нова пошта", "Велика кишеня". Використання цієї російської технології українська держава обмежила лише 27 лютого 2022 року, заблокувавши доступ до мільйонів російських IP-адрес.
- В межах розслідування "Схеми" провели експеримент за допомогою фахівців в IT-сфері. Експеримент показав, що пристрій спочатку зв’язується з серверами та відправляє туди відео, а вже потім інформація потрапляє на комп’ютер користувача.
- Журналісти з’ясували, що сервери розташовані в Москві і належать компаніям "Диджитал Нетворк". Її клієнтами є найбільший російський пошуковик Яндекс. Та, зокрема, і соцмережа "ВК", яка заборонена в Україні.