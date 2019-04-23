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      Доступ к банковской тайне и международное сотрудничество: как работает АРМА

      Вот оно как 11 Читати новину українською

      Об агентстве АРМА, сколько оно приносит государству средств и сколько тратит, а также как получает доступ к банковским счетам, не дожидаясь решения судей – в программе "Вот оно как" с Денисом Бигусом и Алисой Юрченко рассказал директор Агентства по розыску и менеджменту активов Антон Янчук .

      Конкурс в АРМА

      – Агентству АРМА суды передают активы, которые арестованы на время расследования уголовных дел. Это могут быть квартиры, машины, бизнес-объекты. После приговора это имущество будет конфисковано в пользу государства или вернется владельцу. Однако в ходе расследования оно передано АРМА, поэтому агентство должно на конкурсе найти для него управляющую компанию, которая будет отвечать за его сохранность и зарабатывать на этом.

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      – Происходит конкурс на котором управляющий должен доказать как он будет руководить определенным объектом, какое будет распределение расходов, вознаграждение за его услуги. Также он должен предложить ценовые условия и доказать, что они являются рыночными и учитывают абсолютно все обстоятельства.

      АРМА
      На что проводится конкурс в АРМА

      – Любой договор содержит условия о том, что доходы от управления делятся на три части. Первое – определенный процент, который управляющий должен тратить на содержание имущества. Например, относительно квартир это содержание ее в надлежащем состоянии, оплата коммунальных и любых других необходимых платежей. Второй элемент – это оплата услуг управляющим. И третий – это остальная прибыль, которая перечисляется в государственный бюджет.

      Сколько агентство получает и отдает средств

      – Общая сумма доходов от управления в 2018 году составила более 40 млн гривен. Из них примерно 30 миллионов было потрачено на содержание имущества и на оплату услуг управляющим по объектам, которые были переданы в управление. Непосредственно в государственный бюджет перечислено более девяти миллионов прибыли.

      В 2018 году государством был выделен бюджет на АРМУ – более 240 миллионов гривен, но мы использовали меньше 200 миллионов. Чтобы окупить эти выделенные деньги деятельностью управляющих, то нужно привлечь больше бизнеса к участию в конкурсах.

      – Также нужно прекратить активное противодействие со стороны владельцев и заинтересованных лиц в управлении арестованным имуществом. И коммуницировать с правоохранительными органами прежде чем они будут передавать нам сложные комплексные инфраструктурные объекты, чтобы это не было для нас новостью.

      Международное сотрудничество

      – АРМА сейчас является членом четырех крупнейших всемирных сетей по трансграничному обмену данными о розыске активов. Это сеть CARIN, StAR, Интерпол и Европол.

      А также АРМА является участником более пяти региональных сетей по трансграничному обмену данными для розыска активов. Таким образом география охвата юрисдикции АРМА, как партнеров, распространяется более чем на 100 стран мира.

      – Всего за 2018 год было направлено более 80 запросов в другие страны с целью розыска активов. Непосредственно к нам было направлено только 15. Некоторые примеры этого сотрудничества уже стали известными в обществе и дали движение уголовном производству. Например, это дело о том, как гражданин Украины подделал собственные документы о смерти в Украине. И продолжал свою деятельность во Франции.

      Дмитро Малиновський,
      Дмитрий Малиновский – гражданин, который подделал документы

      Как АРМА получает доступ к банковской тайне без решения суда

      – АРМА в праве применять весь инструментарий по розыску активов только по обращению конкретного круга лиц – следователя, детектива, прокурора, органа предварительного расследования, органа прокуратуры и судьи. Нет собственной инициативе что-то искать.

      В АРМА есть функционал по обращению к любому банковскому учреждению в Украине на основании обращения правоохранительных органов. С тем, чтобы банк раскрыл банковскую тайну о наличии или отсутствии счетов, остатков по ним, движению денежных средств.

      – Были внесены изменения в законодательство о банке сразу с принятием специального закона о АРМА. Позже в течении 2018 года нам удалось прийти к согласию на институциональном и подзаконном уровне. А также урегулировать технически вопрос с Национальным банком. За 2018 год было направлено более 250 запросов в различные банки о предоставлении этой информации.

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      Теги: Банки Конституционный суд Мошенничество Деньги Вот оно как
      Источник: 24 канал
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