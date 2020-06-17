Кабинет Министров упростил требования для бизнеса для получения финансовой помощи по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Соответствующее решение приняли на заседании правительства 17 июня.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрий Романович отметил, что правительство работает со специалистами, чтобы сделать программу более доступной. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Что решил Кабмин для бизнеса

Смягчить требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса в предыдущем налоговом периоде.

Снять ограничения по направлениям использования средств, полученных субъектами предпринимательства для финансирования оборотного капитала.

Снять ограничения по максимальной сумме кредита в рамках программы, оставив ограничения только по размеру госпомощи.

Привести формулу расчета базовой процентной ставки в соответствие с уровнем операционных расходов банков, который позволяет им обеспечивать выполнение программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%": главное

В конце января 2020 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук отмечал, что уже с 1 февраля 2020-го те украинцы, которые хотят начать собственное дело, наконец-то получат "дешевый нормальный ресурс".

Так он анонсировал предстоящий старт программы государственного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%". Ее цель – компенсация за счет госбюджета высоких кредитных ставок для микро- и малого предпринимательства.

Программа предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 миллиона гривен сроком на 5 лет под 5, 7 или 9% годовых. Эти деньги должны пойти на создание или расширение собственного бизнеса.

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Также в правительстве отмечают, что микро- и малый бизнес сможет взять кредиты по новым правилам сразу после внесения советом Фонда развития предпринимательства соответствующих изменений в программу и обновления соглашений с банками, которые их выдают. Когда это произойдет, не уточняют.

Известно, что по состоянию на 15 июня в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 639 займов на 404,8 миллиона гривен.



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